ANTALYA Zafer Bayramı ve otizmli çocukları için paraşütle atladılar - Son Dakika

Zafer Bayramı ve otizmli çocukları için paraşütle atladılar Antalya'nın Alanya ilçesinde hem 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak hem de otizmli bireyler için farkındalık yaratmak için yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi. Etkinlikte otizmli çocukların aileleri pilot eşliğinde yamaç paraşütüyle atlayış yapıp, havada Türk bayrağı açarak otizme dikkati çekti.

Türkiye genelinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla birçok etkinlik yapılırken, Antalya'nın Alanya ilçesinde de Alanya Sosyal Hizmetler Merkezi, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği ile birlikte hem otizme farkındalık yaratmak hem de Zafer Bayramı'nı kutlamak için farklı bir etkinliğe imza atıldı. Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Ahmet Çelik, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Başkanı Demet Çileli Baz ve otizmli çocukların anneleri yamaç paraşütü yaparak gökyüzünde Türk bayrağı açtı. Otizmli çocukların seslerini gökyüzünden duyurmak isteyen otizmli çocukların anneleri, farkındalık yaratmak için daha birçok etkinliğe imza atacaklarını söyledi. FARKINDALIK YARATMAK İÇİN Alanya Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Ahmet Çelik, İlk önce çocuklar aileleriyle birlikte denize girecek. Daha sonra paraşütle yamaç paraşütü yaparak, otizmli çocuklarımızın annelerinin farkındalık yaratacakları bir gün geçireceğiz. Bugün otizmin farkına varılması ve yine 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 98'inci yılını bu şekilde kutlayarak geçirelim istedik. Buradan bize destek veren belediye başkanımıza ve kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz dedi. TÜRK BAYRAKLARI DALGALANDI

Farkındalık için yamaç paraşütü yapan bir diğer kişi de Akdeniz Otizm Spor Kulübü Başkanı Demet Çileli Baz oldu. Baz, atlayış öncesi konuşurken, Bugün burada çok güzel bir otizm farkındalığı yaratacağız. Büyük Taarruz'un 98'inci yıl dönümünde Türk bayraklarımızı gökyüzünde dalgalandırarak hayatında hiç uçağa binmemiş otizmli çocuk ailelerimizle, annelerimizle birlikte yamaç paraşütü yapacağız. Hem otizm farkındalığı hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutlayacağız diye konuştu.

'TÜM DÜNYAYA GÖKYÜZÜNDEN SESLENİYORUZ'

Otizmli Cihan Köseoğlu'nun annesi Nahide Köseoğlu, bu etkinliği farkındalık yaratmak ve seslerini duyurmak istedikleri için yaptıklarını söylerken, şunları söyledi

Biz devletimizden destek istiyoruz. Bizim çocuklarımız adına çok kaygımız var. Ben ölürsem çocuğum ne olacak kaygısı. Bunun için devletimizden destek istiyoruz. Bugün hem 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla hem otizme farkındalık nedeniyle burada bulunuyoruz. Sağ olsun Alanya Sosyal Hizmetler Merkezi'nin müdürünün bize sağladığı bu imkandan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz bugün yukarıdan tüm dünyaya sesimizi duyurmaya çalışacağız. Biz yeryüzünde çok seslendik, çığlık attık ama maalesef sesimiz duyulmadı. Sonrasında deniz altına dalış yaptık maalesef yine sesimizi duyuramadık. Biz bugün inşallah gökyüzünden tüm dünyaya sesleneceğiz. İnşallah Cumhurbaşkanımız duyar. Kendisini de çok seviyorum.

Otizmli 14 yaşındaki Berkant Topal da etkinlikte çok eğlendiğini ve mutlu olduğunu söyledi.