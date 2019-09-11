Antalya zeytinyağı tanıtılacak

Antalya Ticaret Borsası (ATB), kentin tarımsal faaliyetlerinin değer bulması için çalışmalarını sürdürüyor.

ATB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Zeytinyağı Sektörel Analiz Toplantısı, ATB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Bülbül başkanlığında borsada yapıldı. Toplantıya, ATB Meslek Komitesi üyelerinin yanı sıra Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin, Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, merkez ve ilçelerden zeytin üreticileri ile zeytinyağı fabrikası işletmecileri katıldı.

Zeytin hasadı öncesinde yapılan toplantıda, zeytin ve zeytinyağının maliyetleri, fiyatı, pazarlanması ile zeytin yağındaki markalaşma çalışmaları gündeme geldi.

Katılımcılar, zeytin ve zeytinyağı envanterinin çıkarılması, Antalya zeytinyağlarının tanıtımının yapılmasını istedi.



Bülbül, hasat öncesinde zeytin ve zeytinyağı sektörünün temsilcilerini bir araya getirdiklerini belirterek, gündeme gelen konular ve önerilerin sektörün geleceği için önemli olduğunu kaydetti.