Son Dakika Haberleri: Antalya Zirvede Kayak, Sahilde Deniz Keyfi

Antalya Zirvede Kayak, Sahilde Deniz Keyfi

2 saat önce

Antalya kent merkezine 55 kilometre mesafede, 1850 metre yükseklikteki Saklıkent Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı.

Antalya kent merkezine 55 kilometre mesafede, 1850 metre yükseklikteki Saklıkent Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı. Kayak tutkunları kar kalınlığı 1 ile 2 metre arasında değişen pistte kayarken, kent merkezinde ise güneşli havayı fırsat bilenler deniz keyfi yaptı. Antalya'ya yaklaşık bir saat mesafedeki Saklıkent Kayak Merkezi'nde kayak sezonu bu yıl erken başladı. Kar kalınlığının 1 ile 2 metre arasında değiştiği merkez, kayak tutkunlarını ve kar görmek isteyenleri ağırladı. Kent merkezine yaklaşık 55 kilometre mesafedeki kayak merkezine gelen tatilcilerin bir kısmı snowboard yaptı, kimisi kızak kiralayıp çocuklarıyla gün boyu kaydı. Telesiyej ile zirveye çıkan adrenalin tutkunları ise bembeyaz örtü üzerinde heyecanın limitlerini zorladı. Kayak takımlarını yanlarından ayırmayan kayakçılar gün boyunca pistleri boş bırakmadı. Pek çok kişi zirvede kartopu oynayıp bu anların keyfini çıkardı.

Saklıkent Sky Otel İşletme Müdürü Sadettin Özcan, sezonu erken açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kar kalınlığının ve pistlerin kayak yapmaya elverişle hale geldiğini kaydeden Özcan, Saklıkent'i birçok kayak merkezinden ayıran başlıca özelliği Antalya'ya çok yakın olması. Burada kayak yapan insanlar 45 dakikalık yolculuğun sonunda Konyaaltı sahilinde güneşlenip yüzebilir, çay ve kahve keyfi yapabilir. Bizi diğer kayak merkezlerinden ayıran en büyük özelliğimiz bu dedi.

Arkadaşlarıyla kartopu oynamak için Saklıkent'e gelen Melissa Kandemir, Çok eğleniyoruz. Kartopu oynadık. Bol bol fotoğraf çektik. Birazdan Antalya'ya döneceğiz. Konyaaltı sahilinde kahve içip deniz manzarasının tadını çıkartacağız dedi. Beyaz eğlencenin keyfini çıkaran Gizem Çelik ise Buraya hayran kaldım. Çok güzel. Kara doydum diyebilirim diye konuştu.

Antalya'nın zirvesinde kar keyfi yaşanırken kent merkezinde ise güneşli havayı fırsat bilenler deniz keyfi yaptı. Hava sıcaklığının 19 derece kaydedildiği kent merkezinde Antalyalılar Konyaaltı sahilini doldurdu. Sahilde dolaşan vatandaşlar güneşlendi, sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:39 Kaynak: DHA

Kayak Merkezi, Antalya, Güncel
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