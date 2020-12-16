Antalyalı 7 yaşındaki Özge yeni protezine kavuştu - Son Dakika

Antalyalı 7 yaşındaki Özge yeni protezine kavuştu

16.12.2020 14:48
Antalyalı 7 yaşındaki Özge yeni protezine kavuştu, System.String[]

ANTALYA'da 6,5 aylıkken dünyaya gelip, 13 günlükken sol bacağı kesilen Özge Yıldırım yeni protezine kavuştu.

ANTALYA'da 6,5 aylıkken dünyaya gelip, 13 günlükken sol bacağı kesilen Özge Yıldırım yeni protezine kavuştu. Özge'ye (7) evinin tavanında 150 lira maliyetle kurduğu düzenekle yürümeyi öğreten babası Ali İhsan Yıldırım (41), yardımlar sonucu alınan yeni protezin uyum süreci için Özge ile birlikte İstanbul'a geldi.

Kepez ilçesinde yaşayan, Ali İhsan-İlknur Yıldırım çiftinin 1 Ocak 2013'te 6,5 aylık olarak kız bebekleri dünyaya geldi. Özel bir hastanede 13 günlükken iddiaya göre, Özge ismini verdikleri kızları, kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağı üzerinden kaybetti.

Babası Ali Evinin tavanında 150 lira maliyetle kurduğu düzenekle yürümeyi öğreten Ali İhsan Yıldırım (41), yardımlar sonucu alınan yeni protezle kızının koşabilmesini umuyor. Fatih'te özel bir protez merkezinde Özge'ye pazartesi günü yeni protezi takıldı ve 3 hafta sürecek uyum süreci başladı. Özge her gün bu merkezde uzmanlarla birlikte yürüme eğitimleri alacak.

"ÖZGE HİÇ YÜRÜYEMİYORDU, YÜRÜMESİNİ SAĞLADIK. ŞİMDİ TEMENNİMİZ KOŞMASINI SAĞLAMAK"Baba Ali İhsan Yıldırım,  "Özge'nin protez ihtiyacı vardı, her sene değişmesi gerekiyor. Bu sene yine yardım istedik, Özge'nin yeni proteze kavuşması için İstanbul'a geldik. Özge'nin protezi baştan aşağıya yenilenecek. Özge'nin koşması, yürümesi için biz bunun mücadelesini veriyoruz. Yürümeyi öğrettik, şimdi koşması için yeni protezi var. İnşallah bununla koşmasını istiyoruz. Özge yılbaşında yeni yaşına girecek, güzel bir hediye olacak yeni yılda. Yeni yaşında yeni protezine kavuşmuş olacak. Özge büyüyor, protez aynı kaldığı için her sene değişmesi gerekiyor, bizde her sene değiştirmek zorunda kalıyoruz. Devlet tamamını karşılamıyor, küçük bir bölümünü karşılıyor. Biz bunu vatandaşlarımızın desteğiyle yapıyoruz. Yardımcı olan tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Özge hiç yürüyemiyordu, yürümesini sağladık. Şimdi temennimiz koşmasını sağlamak, her gün koşmaya bir adım daha yaklaşıyor. Biz onun için mücadele ediyoruz, onun için geldik İstanbul'a. En iyi protezi imkanlarımızın yettiğince yaptırıyoruz. Bunu özel hastane bu hale getirdi. Sorumluların bunun bedelini ödemesini istiyoruz" diye konuştu.

"ADAPTASYONU 3 HAFTADA SAĞLANACAK"

Özge'nin tedavi sürecini takip eden protez uzmanı Mehmet Zeki Çulcu, "Özge'yi 1 ay kadar önce değerlendirdik, ölçülerini aldık. İhtiyacı olan ekipmanı yurtdışından sipariş ettik. Malzemeleri geçen hafta içinde geldi, yeni protez programı pazartesi günü başladı, birkaç günlük çalışmalarımız sürüyor. 3 hafta kadar bu program sürecek, adaptasyonu 3 haftada sağlanacak. İnşallah daha iyi bir sistemle Özge'yi desteklemiş olacağız" şeklinde konuştu.


Antalyalı 7 yaşındaki Özge yeni protezine kavuştu
Antalyalı 7 yaşındaki Özge yeni protezine kavuştu
Antalyalı 7 yaşındaki Özge yeni protezine kavuştu
Antalyalı 7 yaşındaki Özge yeni protezine kavuştu
Antalyalı 7 yaşındaki Özge yeni protezine kavuştu
Antalyalı 7 yaşındaki Özge yeni protezine kavuştu

İhsan Yıldırım, Ali ihsan, İstanbul, Protez, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalyalı 7 yaşındaki Özge yeni protezine kavuştu - Son Dakika


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