Antalyalı aile, evlerinin kapısını Ukraynalı savaş mağdurlarına açtı - Son Dakika
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Antalyalı aile, evlerinin kapısını Ukraynalı savaş mağdurlarına açtı

03.04.2022 11:07
Antalyalı aile, evlerinin kapısını Ukraynalı savaş mağdurlarına açtı

Antalya'da yaşayan Al ailesi, Ukrayna'daki savaştan kaçan anne ile 3 ve 6 yaşındaki çocuklarına evini açtı.

Antalya'da yaşayan Al ailesi, Ukrayna'daki savaştan kaçan anne ile 3 ve 6 yaşındaki çocuklarına evini açtı. Aynı evi paylaşan iki aile, sahipsiz engelli hayvanlara bakarak motive oluyor.

Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlayan savaş nedeniyle güne bomba sesleriyle uyanan Tanya Moskal, eşi Nikita, 3 yaşındaki oğulları David ve 6 yaşındaki kızları Liza Moskal ile Kiev'den 70 kilometre uzağa gitti.

Savaş yakınlarına kadar gelince, eşiyle vedalaşıp, yürüyerek sınırı geçen ve Romanya'ya ulaşan Tanya ile iki çocuğu, 3 gün burada hiç tanımadıkları bir ailenin yanında kaldı.

Antalya'da yaşayan Ulaş Al, önceden tanıdığı Moskal ailesiyle iletişime geçerek, onları Antalya'da misafir etmek istediğini söyledi. Bunun üzerine beş günlük mücadelenin ardından önce İstanbul'a, ardından Antalya'ya gelen anne ve iki çocuğuna, Al ailesi evinin kapılarını açtı.

Konyaaltı ilçesine bağlı kırsal kesimde yer alan Hisarçandır Mahallesi'nde doğa ile iç içe yaşayan Al ve Moskal aileleri, evin bahçesinde sahipsiz engelli kedi ve köpeklere bakıyor. Her gün eşiyle iletişim kurmaya çalışan Tanya, savaş görüntülerini izleyince gözyaşı döküyor.

"Çocuklarım her gün 'savaş ne zaman bitecek' diye soruyor"

Tanya Moskal, AA muhabirine, sabah 05.00 civarında şiddetli patlama sesi ile uyandıklarını, camı açıp baktığında roketlerin uçtuğunu gördüğünü anlattı.

Çocuklarla hızlı bir şekilde hazırlanarak, güvenli bir bölgeye geçmeye çalıştıklarını, ulaştıkları bölgede beklemeye başladıklarını belirten Moskal, "Kısa bir süre sonra tanklar yakınımıza geldi. Orası da tehlikeli olunca Çernivtsi'ye gittik. Bir süre sakindi, sonra o bölgede de sirenler çalmaya başladı. Çocuklarımı Ukrayna'dan çıkartmaya karar verdim." dedi.

Zorlu bir yolculuğun ardından Antalya'ya sığındıklarını ifade eden Moskal, savaşta yakınlarını kaybettiğini, evlerinin bombalanıp, bombalanmadığını bilmediklerini söyledi.

Moskal, eşini çok özlediğini dile getirerek, "Savaşın hemen bitmesi için dua ediyorum. Sivil insanlar, çocuklar ölüyor." diye konuştu.

Antalya'da doğada yürüyüş yaptıklarını, markete gittiklerini aktaran Moskal, şunları kaydetti:

"Yemek hazırlıyor, birlikte temizlik yapıyoruz. Ulaş'ın sokakta yaralı bulduğu engelli 7 köpek ve 6 kediye bakıyoruz. Türkiye'ye, bu aileye teşekkür etmek istiyorum. Türkiye güvenli bir ülke. Allah'a şükürler olsun şu anda güvenli bir yerdeyiz. Çocuklarım her gün 'Anne savaş ne zaman bitecek' diye soruyor. Ben de 'Savaş bugün de devam ediyor. Bittiği anda haberini vereceğim, babanıza, Kiev'deki evimize döneceğiz' diyorum."

Kızı Liza Moskal da "Babamı çok özlüyorum. En kısa sürede görmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Bir anne, iki çocuk ellerinde tek valizle ülkelerini terk etti"

Ulaş Al ise aileyle 10 yıl önce Ukrayna'da bir mağazada çalışırken tanıştıklarını belirterek, savaş başlayınca aileyi Antalya'ya davet ettiğini söyledi.

"Bir anne, iki çocuk ellerinde tek valizle ülkelerini terk etti. Eşi, yakınları orada kaldı. Patlamalar olunca çok hızlı hazırlanmışlar, kendi kıyafeti diye babaannesinin elbiselerini getirmiş. Annesi de Almanya'ya sığınmış." diyen Al, savaşın tüm aileyi parçaladığını, çocukların ise her şeyden habersiz olduğunu anlattı.

"Çeviri programları yardımıyla anlaşıyoruz"

Eşi Semiha Kamburoğlu Al ise zor durumda kalan aileye yardım ettikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, "İki aile birlikte yaşıyoruz. Ben Rusça, onlar da İngilizce bilmiyor. Çeviri programları yardımıyla anlaşıyoruz. Bebeğim var, onlar da bize yardım ediyor. Bazen özel yemeklerinden yapıyor. Savaşla ilgili gelişmeleri takip ettiğinde ağlama krizine giriyor, sakinleştirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

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Ukrayna, Antalya, Savaş, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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