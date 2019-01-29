Antalyalı Amatör Balıkçılar "Firari Levrekler"İn Peşinde

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalyayı vuran fırtına ve hortum nedeniyle hasar oluşan Kemer
ve Konyaaltı
ilçelerinin açıklarındaki balık çiftliklerinden "firar eden" binlerce levreği yakalamak için amatör balıkçılar sahillere akın etti.
Antalya'da 5 gün önce etkili olan şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle Konyaaltı ve Kemer ilçeleri açıklarında levrek yetiştiriciliği yapan balık çiftliklerinde hasar oluştu. Binlerce levrek kafeslerinden "kaçarak" denize dağıldı.
Bunu haber alan Antalyalı amatör balıkçılar, sahillere akın etti. Ellerinde oltalarıyla sahile gelen balıkçıların kovaları levrekle doldu.
"İki gündür kovamız levrekle doluyor"
Amatör balıkçı Növfel Demir, balıkların "kaçtığını" haber alır almaz Kemer ilçesindeki Çamyuva
sahiline geldiğini söyledi.
İki gündür sahilden alışık olmadığı bir şekilde kovası dolu ayrıldığını anlatan Demir, "Normalde burada levrek balığı çok nadir çıkar ama iki gündür kovamız levreklerle doluyor. Yetiştirici adına üzgünüz ama balık tuttuğumuz için mutluyuz." dedi.
Musa Mevlüt ise dün 12 levrek tuttuğunu, bugün ise sahile geç gelmesine rağmen 4 levrek yakaladığını aktardı.
Mevlüt, Kemer'den Kundu Turizm Bölgesi'ne kadar bütün sahillerin balıkçılarla dolu olduğunu ve herkesin onlarca levrek tuttuğunu kaydetti.
Öte yandan, sel suları nedeniyle deniz suyunun bulanık olmasından dolayı kafeslerden kaç balığın kaçtığının tespit edilemediği, kesin tespitin 10 günü bulacağı öğrenildi.