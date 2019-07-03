Antalyalı anneler için ebebek'ten 6. mağaza!

Bebeklerin günün her anında rahat ve mutlu hissetmelerini sağlayacak uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri bebeveynlerle buluşturan bebek ürünleri perakendecisi, 28 Haziran Cuma günü Antalya'daki 6. mağazasını açtı. Anne ilgisi uzman bilgisi sloganıyla birçok sosyal sorumluluk projesinin içerisinde yer alan ve Bebekoloji Buluşmaları ile Türkiye'yi karış karış gezerek bebeveynleri alanında uzman isimlerle buluşturan marka, her geçen gün sayısını arttırdığı mağazalarıyla da hedef kitlesinin ihtiyaçlarına en pratik ve hızlı çözümleri sunuyor.

Türkiye genelindeki 145 mağazasıyla bebeveynlerin daima yanında olmayı hedefleyen ebebek markasının Genel Müdürü Halil Erdoğmuş, "Gerek Antalyalı anne-babaların gerekse yakın illerdeki bebekli ailelerin bizlere gösterdiği yakın ilgi sayesinde Antalya'daki 6. Mağazamızı açmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Mark Antalya AVM'de hizmete giren altıncı şubemizle, Antalyalı misafirlerimizin aradıkları her ürünü kolaylıkla bulmalarını sağlayan bir adres olmayı sürdüreceğiz. Bebeveynlerimizle buluşturduğumuz her yeni mağazamızda bizlerden desteğini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." dedi.

ebebek Hakkında

ebebek, annenin ve bebeğin, doğum öncesinden başlayıp 4 yaşa kadar uzanan süreçteki tüm ihtiyaçlarını; kaliteli ürünler, güler yüzlü kadro, yüksek hizmet standartları, hesaplı fiyatlar, sınırsız bilgi ve alışveriş sonrası desteğiyle günün 24 saati karşılayan bir internet sitesi ve mağazalar zinciridir. 2001 yılında e-ticaret sitesi ile başladığı tecrübesini 2003 yılı başında fiziki mağazacılığa taşıyan ebebek; ebebek.com internet satış sitesi ve 51 ildeki 145 mağazasıyla anne-babalara hizmet vermeye devam ediyor.