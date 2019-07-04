Antalyalı baba: Çocuğum Ukrayna'ya kaçırıldı, sesimi duyun

– Antalya'da evlendiği Ukraynalı eşinin, kızlarını 3 yıl önce ülkesine götürdüğünü ve kendisinden koparmak istediğini söyleyen Türk baba İsmail Yüce, Ukrayna'da hukuk mücadelesi veriyor. "Çocuğum Ukrayna'da illegal olarak alıkonuluyor" diyen acılı baba, Kiev'deki duruşma sonrası DHA'ya konuştu.Antalya'da yaşayan İsmail Yüce (38), 2,5 yıldır kendisine gösterilmeyen 5 yaşındaki kızı Lorin'e ulaşabilmek için Türkiye ile Ukrayna arasında mekik dokuyor. Çalmadık kapı bırakmadığını ancak bir sonuç alamadığını söyleyen Yüce, yetkilere sesini duyurmaya çalışıyor. ANTALYA'DA EVLENDİLERİsmail Yüce ve Ganna Yüce (35), 2011 yılında Antalya'da evlendi. Çiftin, Lorin ismini verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. Türk vatandaşı olan Ganna Yüce, üç yıl önce ailesini ziyaret etmek istediğini söyleyerek Ukrayna'ya gitti. İsmail Yüce, eşini ve kızını havaalanından kendi yolcu etti. Eşinin bir daha geri dönmediğini söyleyen Yüce, "Aramızda hiçbir ciddi sorun yoktu. Annesinin kanser olduğunu, bu yüzden gelemediğini söyledi. Anlayışla karşıladım. Bir sene boyunca Ukrayna'ya gidip geldim ve kızımı gördüm. Ama sonra türlü bahaneler uydurarak benden uzaklaştı" dedi."SANA İHTİYACIMIZ YOK"Daha sonra eşinin kendisiyle irtibatı tamamen kopardığını söyleyen Yüce, yaşananları söyle anlattı:"Bir gün mesaj attı ve 'Aile defterimiz kapandı, çocuğumu burada büyüteceğim. Sana ihtiyacımız yok. Bizi bir daha arayıp sorma' yazdı. Bunun üzerine adeta çılgına döndüm. Telefonlarıma, mesajlarıma cevap vermedi. Kızımı getirmesini, yoksa yasal haklarıma başvuracağımı söyledim. Beni oyalarken, Ukrayna Göçmen İdaresi'ne başvurarak, Donetsk'teki savaştan kaçtığını söyleyip kızımı Ukrayna vatandaşlığına geçirmiş. Ukrayna'da çifte vatandaşlık yasak olduğu için, suç işlediği ortaya çıkmasın diye kendisinin Türk vatandaşı olduğunu da gizlemiş. Sonra bana boşanma davası açmış"'UKRAYNA'DA DARP EDİLDİM'"Bunun üzerine Kiev'e gittim. Zar zor ona ulaştım. Avukatının ofisinde buluştuk. Çocuğun beni görmek istemediğini söyledi. Üç yaşındaki çocuğun bunu demesi mümkün değil. Yaptıklarının yasal olmadığını izah ettik. Ertesi gün çocuğu yanıma getirdiler. Eşimin annesi, babası ve tanımadığım başka kişiler vardı. Çocuğumla daha 10 dakika hasret gideremeden 'Hadi gidiyoruz' dediler, hediyelerini bile veremeden kucağımdan aldılar. Engel olmaya çalışınca babası boğazıma sarıldı. Aramızda arbede yaşandı. Tanımadığım kişiler bana vurmaya başladı. Çocuğun peşinden koşarak metroya girdim. O sırada da yürüyen merdivende beni kıstırıp ciddi şekilde darp ettiler"'KIZIM SARI BÜLTENLE ARANIYOR'"Kaçırılan çocuğumu 2,5 yıldan fazladır göremiyorum. Benimle aynı durumda olan bildiğim onlarca, belki de yüzlerce kişi var. Kızım Türk vatandaşı. Interpol tarafından sarı bültenle aranıyor. Buna rağmen Ukrayna'da illegal yollarla alıkonuluyor. Neredeyse üç yıldır kızımdan ayrıyım. Çocuğunuzu bir gün görmeseniz özlersiniz. Bu yaşadıklarımın manevi telafisi yok. Biz ne olursa olsun çocuğu annesinden ayıracak kadar vicdansız da değiliz, ama çocuğum yasa dışı olarak benden ayrı tutuluyor. CİMER'e, Adalet Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na başvurduğum halde bir sonuç alamadım. Yetkililerin, empati kurarak bu durumla ilgilenmelerini istiyorum"'ZELENSKİ'NİN SÖZÜNÜ HATIRLATIYORUM'"Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin şu sözünü hatırlatmak istiyorum. 'Odalarınıza benim değil çocuklarınızın fotoğraflarını asın ve karar verirken onların gözüne bakın' diyordu. Fakat Türk vatandaşı olan çocuklarımız onun ülkesinde illegal olarak alıkonuluyor. Buna bir an önce çözüm bulmalarını talep ediyoruz."DURUŞMA YİNE ERTELENDİİsmail Yüce'nin kızının iade edilmesi talebiyle Ukrayna'da açtığı davanın ikinci duruşması dün Kiev'de görüldü. Anne Ganna Yüce'nin katılmadığı duruşma, Çocuk Bakım Kurumu'nun görüşüne başvurulacağı gerekçesiyle 30 Temmuz tarihine ertelendi.

- Kerem