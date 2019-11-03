Antalyalı babalar kreşe gidiyor

Kepez Belediyesi'nin Özgürlük Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde haftanın bir günü babalarda kreşe gidiyor. Düzenlenen seminerler ve sportif etkinliklerle çocukların babalarıyla kaliteli ve verimli vakit geçirmeleri sağlanıyor.



Kepez Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevleri örnek eğitim çalışmalarına imza atıyor. Aile bağlarının güçlendirilmesi, çocukların babalarıyla kaliteli ve verimli vakit geçirebilmesi için haftanın bir günü babalarda kreşe gidiyor. Babaların çocuk gelişimi üzerindeki önemini vurgulamak ve babalık rollerini güçlendirmek için seminerler düzenleniyor. Çocukların babalarıyla kaliteli ve verimli vakit geçirebilmeleri içinde sportif etkinlikler de yapılıyor.



'İlk iş babalık' eğitimi



Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın(AÇEV) yürüttüğü Baba Destek Programı(BADEP) kapsamında, Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde eğitim gören çocukların babalarına, "İlk İş Babalık" eğitimi veriliyor. Haftanın bir günü işten çıkarak, kreşe koşan babalar, aldıkları babalık eğitiminin ardından, evlerine de bol bol pedogojik bilgiler taşıyorlar. Babalık rollerinin güçlendirilmesi hedeflenen eğitim çalışmalarında, babaların çocuklarıyla kaliteli ve verimli zaman geçirmeleri sağlanıyor. - ANTALYA