Son dakika: Antalyalı balıkçılar balon balığının kuyruğundan 180 bin TL kazandı - Son Dakika

Son dakika: Antalyalı balıkçılar balon balığının kuyruğundan 180 bin TL kazandı

31.12.2020 16:06

Son dakika haberleri... Antalyalı balıkçılar balon balığının kuyruğundan 180 bin TL kazandı Antalya'da 3 haftada 36 bin balon balığı kuyruğu getirildi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun: Kuyruk ücretleri, Ziraat Bankası aracılığıyla balıkçılarımızın hesaplarına...

Antalyalı balıkçılar balon balığının kuyruğundan 180 bin TL kazandı

Antalya'da 3 haftada 36 bin balon balığı kuyruğu getirildi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun:

Kuyruk ücretleri, Ziraat Bankası aracılığıyla balıkçılarımızın hesaplarına yatırılacak"

ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın balon balığı avcılığını desteklemesi amacıyla yürürlüğe soktuğu, balon balığının kuyruğunu getiren balıkçılara 5 TL ödenmesine dair uygulama bugün itibariyle son buldu. Antalyalı balıkçılar 36 bin kuyruk getirip kısa süre içerisinde 180 bin lira kazanmayı hak etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girmişti. Aralık ayının ilk haftasında başlayan uygulamayla birlikte, balon balığının kuyruğunu getiren balıkçıya adet başına 5 lira ödeneceği bilgisi sonrası, balıkçılar denize açıldı. 31 Aralık 2020'ye kadar gerçekleştirilen kuyruk alımı sonrası bugün Antalyalı balıkçıların getirdiği kuyruk sayısı açıklandı. Antalyalı balıkçılar 36 bin kuyruk getirip kısa süre içerisinde 180 bin lira kazanmayı hak etti.

Henüz veri girişlerinin tamamlanmadığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun, şuana kadar Antalyalı Balıkçıların 3 haftalık süreçte 36 bin kuyruk sayısına ulaştığını açıkladı.

"Banka hesaplarına paraları yatacak"

Kuyrukların alımı sonrasındaki süreçle ilgili bilgiler de veren Coşkun, "Önümüzdeki yılın ilk haftasında bununla ilgili destekleme icmalleri askısına çıkacağız. Balıkçılarımızın bizlere teslim ettiği kuyruk sayıları ve kendi isimlerinin yazılı bulunduğu listeler olacak. Balıkçılarımız herhangi bir itirazda bulunmazlarsa, yapılsa bile değerlendirildikten sonra kesin listelerin üzerlerinden il icmali oluşturup bakanlığımıza göndereceğiz. Bakanlığımız da daha sonra diğer illerden gelen icmalleri birleştirerek Ziraat Bankası aracılığıyla balıkçılarımızın hesaplarına paralarını yatırmış olacak." Dedi.

Kuyruklar imha edilecek

Şuan kadar getirilen kuyrukların soğuk hava depolarında muhafaza altına aldıklarını aktaran Coşkun, bir sonraki süreçte ise kuyrukları Çevre Atık Yönetmeliği kapsamında lisanslı firmalara teslim edileceğini ardından da uygun bir şekilde imhasının gerçekleşeceğini söyledi.

Son dakika: Antalyalı balıkçılar balon balığının kuyruğundan 180 bin TL kazandı
Son dakika: Antalyalı balıkçılar balon balığının kuyruğundan 180 bin TL kazandı
Son dakika: Antalyalı balıkçılar balon balığının kuyruğundan 180 bin TL kazandı
Son dakika: Antalyalı balıkçılar balon balığının kuyruğundan 180 bin TL kazandı
Son dakika: Antalyalı balıkçılar balon balığının kuyruğundan 180 bin TL kazandı
Son dakika: Antalyalı balıkçılar balon balığının kuyruğundan 180 bin TL kazandı
Son dakika: Antalyalı balıkçılar balon balığının kuyruğundan 180 bin TL kazandı
Son dakika: Antalyalı balıkçılar balon balığının kuyruğundan 180 bin TL kazandı
Son dakika: Antalyalı balıkçılar balon balığının kuyruğundan 180 bin TL kazandı

Balon Balığı, Türk Lirası, Gazete, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Antalyalı balıkçılar balon balığının kuyruğundan 180 bin TL kazandı - Son Dakika Ekonomi


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