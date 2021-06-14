Antalyalı başpehlivan Orhan Okulu 2'de 2 yapmanın sevincini yaşadı

Muratpaşa Belediyespor başpehlivanı Orhan Okulu, Antalya'daki 22. Kumluca Yağlı Güreşleri'nin ardından Bursa'da 59'uncu Çalı Güreşleri'nde de altın kemeri kazanarak dikkati çekti.

Muratpaşa Belediyespor başpehlivanı Orhan Okulu, Antalya'daki 22. Kumluca Yağlı Güreşleri'nin ardından Bursa'da 59'uncu Çalı Güreşleri'nde de altın kemeri kazanarak dikkati çekti. Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2020'de yapılmayan yağlı güreşlerde yeni sezon Nilüfer Belediyesince düzenlenen Çalı Güreşleriyle devam etti. Dünkü finalde Ali Gürbüz'ü yenen Okulu, 59. Çalı Güreşleri'nde de başpehlivanlığı kazandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen, Kumluca Güreşleri'nin ardından sezonun ikinci güreşinde de altın kemeri alarak 2'de 2 yapan Okulu, "Kırkpınar öncesi birinci oldum. Çok mutluyum." ifadesini kullandı. Başpehlivan Okulu, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Uysal da Bursa'dan da altın kemerle dönen Okulu'yu kutladı ve başarılarının devamını diledi.

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