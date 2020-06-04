Antalyalı başpehlivanlar Kırkpınar'ı bekliyor - Son Dakika

Antalyalı başpehlivanlar Kırkpınar'ı bekliyor

KORONAVİRÜS sürecinde yağlı güreşlerin ertelenmesiyle evlerinde antrenman yapan Antalyalı başpehlivanlar İsmail Balaban ile Orhan Okulu, asırlardır devam eden Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, er meydanında boy göstermeyi istediklerini söyledi.

Antalyalı başpehlivanlar Kırkpınar'ı bekliyor, System.String[]

KORONAVİRÜS sürecinde yağlı güreşlerin ertelenmesiyle evlerinde antrenman yapan Antalyalı başpehlivanlar İsmail Balaban ile Orhan Okulu, asırlardır devam eden Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, er meydanında boy göstermeyi istediklerini söyledi.

Kırkpınar'da başpehlivanlık kemeri kazanan Antalyalı İsmail Balaban ile Orhan Okulu, koronavirüs sürecinde evlerinde antrenman yapmaya devam etti. Pandemi sürecinde yağlı güreşlerin ertelenmesi nedeniyle evlerinde ya da yaşadıkları bölgedeki orman ve bahçede antrenman yapan Balaban ile Okulu, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni bekliyor. Kumluca'da oturan başpehlivan Orhan Okulu, pandemi sürecinde ormanlık alanda koşu yapıp, bahçede halatla antrenmanlar yaptı. Ağırlık antrenmanlarını da bahçede gerçekleştiren Okulu, bu süreçte performansını korumak için çaba sarf ettiğini söyledi.

'KIRKPINAR YARIN OLACAK GİBİ ANTRENMAN YAPIYORUM'

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihinin belirlenmesiyle kampa başlayıp, yağlı antrenman gerçekleştireceğine değinen Okulu, bu yıl başpehlivanlığı kazanmayı istediğini belirtti. Okulu, şunları söyledi:

"Koronavirüs nedeniyle zorlu süreçte antrenmanlarımıza evde, köyümüzde, doğada devam ediyoruz. Koşularımı ormanda temiz havada yapıyorum. Ağırlık çalışmalarımı, halat çalışmamı yaptım. Ancak yağlı antrenman yapamadım. Nisan ayında Kumluca güreşleri yapılıyordu. Hiç güreşmeden Kırkpınar'a gideceğiz. Kırkpınar asırlık bir güreş, bizim olimpiyatımız. Şimdiye kadar yapılmadığı yıl olmamış. Bu süreci atlatarak Kırkpınar'ın yapılmasını istiyoruz. Hazırlıklara devam ediyorum. Yağlı antrenmanlara da başladım. Ben Kırkpınar yarın olacak gibi antrenmanlarımı yapıyorum."

BALABAN: ER MEYDANINDA BOY GÖSTERMEYİ İSTİYORUM

Elmalı'da oturan İsmail Balaban ise Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin asırlardır sürdüğünü ve bu yıl da düzenlenmesini istediğini belirtti. Evde antrenman yaparak güreşlere hazırlandığına değinen Balaban, başpehlivanlık kemerinin sahibi olmak istediğini dile getirdi. Balaban, "Koronavirüsle mücadele ettik. Her şey iyiye gitmeye başladı. Sporseverler ve güreşseverler yağlı pehlivan sezonunun açılmasını bekliyor. Yüzyıllardır yapılan Edirne Kırkpınar Güreşleri şimdiye kadar ara vermeden devam etti. İsteğimiz bu sene de yapılması. Beklentimiz, başpehlivanlarımızın talebi bu yönde. Bu süreci güzel bir şekilde atlatıp, er meydanında güreşseverle buluşmak istiyoruz. Bu süreçte antrenmanlarımızı evde yaptık, köyümüzde çalıştık. Güreşçiler olarak biz er meydanına hazırız. Kırkpınar'ın yapılmasını ve er meydanında boy göstermeyi istiyorum" diye konuştu.

AYDIN: KIRKPINAR AĞUSTOSUN İLK HAFTASI YA DA 20'Sİ GİBİ DÜŞÜNÜLÜYOR

İsmail Balaban'ın antrenörü Hasan Aydın ise koronavirüs sürecinde Türkiye'de yağlı güreşlerin yapılamadığını hatırlattı. Yağlı güreş sezonunun açılması için planlamalar yapıldığını anlatan Aydın, "Kırkpınar güreşleri ağustosun ilk haftası ya da 20'si gibi düşünülüyor. Güreşlerin ilkinin Kırkpınar'da yapılması planlanıyor. Boy atlama güreşleri olan Kırkpınar, Elmalı, Kurtdere ve Kumluca güreşlerinin planlaması yapılacak. Kırkpınar sonrası güreşlerin eylül ayında yapılması planlanıyor. Seyircilerimize, güreşlerin yapılacağının müjdesini vermek istiyorum. Seyirci kapasitesi, pehlivan sayısı sınırlı olacak" dedi.

GÜREŞÇİ VE SEYİRCİ SINIRLAMASI

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde de koronavirüse yönelik tedbirler alınacağını anlatan Aydın, bu yıl Kırkpınar'da 32'si başpehlivan olmak üzere 400-500 pehlivanın er meydanına çıkmasının düşünüldüğünü söyledi. Geçen yıl Kırkpınar'daki pehlivan sayısının 2 bin civarında olduğunu hatırlatan Aydın, seyirci sayısında da sınırlama yapılacağını vurguladı. Güreşlerin başlaması için hem organizasyon hem de güreşçilerin performansına yönelik çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:

"Kırkpınar'a bu yıl 400 ya da 500 güreşçinin katılması planlanıyor. Planlamalarımızı yapıyoruz. Bilim Kurulu'na danışacağız ve kararı vereceğiz. Pehlivanlarımız yarın sabah güreş olacak gibi antrenman yapıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü güreşçileri İsmail Balaban başta olmak üzere 12 başpehlivan 200 güreşçi antrenmanını yapıyor. Güreşçilerimiz evlerinde ya da ikişerli gruplar halinde çalışmalar yapıyor. Yarın güreş olacakmış gibi hazırlıklarını sürdüren pehlivanlarımızla, Kırkpınar ve Elmalı Güreşleri'nin tarihinin belirlenmesiyle kamp dönemine başlayacağız. Biz güreşlere hazırız."


İsmail Balaban, Kırkpınar, Balaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 12:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalyalı başpehlivanlar Kırkpınar'ı bekliyor - Son Dakika

Son Dakika

Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı Ebru Polat takipçilerini uyardı: Dost deyip evinize aldığınız insanlar, kocalarınızı elinizden alırlar Beyazıt Öztürk'ten "Beyaz Show" hayranlarına müjdeli haber: Yeniden başlamak istiyorum Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımlarını kurdu Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti Sevgilisiyle yürüyüşe çıkan ünlü şarkıcı, fileli taytıyla dikkat çekti Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı         
18:59
Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor         
18:55
HDP'li Sibel Yiğitalp, düşürülen vekilliklerle ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: İnsanların aklıyla dalga geçmeyin HDP'li Sibel Yiğitalp, düşürülen vekilliklerle ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: İnsanların aklıyla dalga geçmeyin         
18:34
ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum Jamel Floyd öldü ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum Jamel Floyd öldü         
18:25
Yangını çevredeki vatandaşlar film gibi, dükkan çalışanı ise gözü yaşlı izledi Yangını çevredeki vatandaşlar film gibi, dükkan çalışanı ise gözü yaşlı izledi         
18:13
Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü         
18:11
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı         
18:06
Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın         
17:59
New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı         
17:53
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den toplu taşımadaki yığılmayı önlemek için tavsiye: Mesai saatleri değişebilir Prof. Dr. Tevfik Özlü'den toplu taşımadaki yığılmayı önlemek için tavsiye: Mesai saatleri değişebilir         
17:42
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz         
17:35
Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı         
17:18
Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti         
17:13
Altının kilogramı 373 bin lira oldu Altının kilogramı 373 bin lira oldu         
17:09
3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti 3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti         
17:08
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi         
16:59
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor         
16:57
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi 3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi         
16:40
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü         
16:36
Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım         
16:22
Maskesi cebinde olmasına rağmen Maskesi cebinde olmasına rağmen "yok" diyen vatandaş, 392 lira ceza yedi         
16:15
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak         
16:13
Yaşlı insanların yardımına koşan güzel tenisçi Katie Boulter büyük takdir topladı Yaşlı insanların yardımına koşan güzel tenisçi Katie Boulter büyük takdir topladı         
16:07
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum         
16:06
Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir         
15:57
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı         
15:57
CHP'li Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki CHP'li Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki         
15:56
3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu 3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu         
15:54
Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası, Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası, Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları         
15:51
Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi         
15:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2020 19:22:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalyalı başpehlivanlar Kırkpınar'ı bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]