Antalyalı cankurtaranlar bayrama hazır: "Pür dikkat izliyor olacağız" - Son Dakika
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Antalyalı cankurtaranlar bayrama hazır: "Pür dikkat izliyor olacağız"

08.07.2022 20:57

Antalyalı cankurtaranlar bayrama hazır: "Pür dikkat izliyor olacağız" 6,5 kilometrelik sahil bandında 34 kulede 45 cankurtaran, tatilcilerin güven ve huzurlu tatili için bayram mesaisi yapacak Cankurtaranlardan tatilcilere 'çocuklarınızı göz hapsine alın' çağrısı Konyaaltı Sahili Cankurtaran...

Antalyalı cankurtaranlar bayrama hazır: "Pür dikkat izliyor olacağız"

6,5 kilometrelik sahil bandında 34 kulede 45 cankurtaran, tatilcilerin güven ve huzurlu tatili için bayram mesaisi yapacak

Cankurtaranlardan tatilcilere 'çocuklarınızı göz hapsine alın' çağrısı

Konyaaltı Sahili Cankurtaran Müdürü Ahmet Gül:

"Çocuklarınızı kolluksuz, simitsiz veya yeleksiz çocuklarınızı suya koymayın"

"Onları göz hapsine alın ve kontrol sizde de olsun"

ANTALYA Bayram tatilini Konyaaltı Sahili'nde mesai ile geçirecek olan cankurtaranlar, 6,5 kilometrelik sahil bandında 34 kulede 45 personel ile vatandaşların güven ve huzur içinde tatil yapmalarını sağlayacak. Gözleri pür dikkat denizde olan hayat kurtarıcılar, üzücü olayların yaşanmaması için ebeveynlere 'çocuklarınızı göz hapsine' alın diyerek çağrıda bulundu.

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, 9 günlük Kurban Bayramı tatiline saatler kala yerli turist akınına uğramaya başladı. ALGE tarafından işletilen Sahil Antalya Yaşam ve Alışveriş Merkezi'nde varyant bölgesinden, Boğaçayı bölgesine kadar olan 6,5 kilometrelik alana görev yapan 45 cankurtaran ise, vatandaşların huzur ve güvenli bir tatil geçirmesi için her 200 metrede bir kurulan 34 kulede bayram mesaisi yapacak. Tatilcilerin can güvenliğini sağlamak için gözlerini bir an olsun denizden ayırmayan cankurtaranlar, kulelerde gözetlemenin yanı sıra alan kontrolü ve denize çekilen sınırın aşılması durumunda da uyarılarda bulunuyor.

"500 kişinin hayatına dokunduk"

Konyaaltı Sahili Cankurtaran Müdürü Ahmet Gül, 6,5 kilometrelik sahil bandında 34 kulede 45 personel ile güven ve huzurlu bir tatil için bayramda mesaisi yaptıklarını söyledi. Cankurtaranların işinde başarılı olan kişilerden seçildiğine vurgu yapan Gül, "Hepsi donanımlı insanlar. Bir cankurtaran iyi olması için donanımlı olması gerekiyor. Elimizden geldiğince tatbikat ve ara eğitimler gerçekleştiriyoruz" dedi.

Bir sezonda 500'e yakın vaka yaşandığına dikkat çeken Gül, bu rakama bazı vatandaşların şaşırdığını ifade etti. "500 kişinin hayatına dokunduk" diyen Gül, iyi bir cankurtaranın ilk 5 saniyede vakaya ulaşması gerektiğinin altını çizdi.

"Çocuklarınızı göz hapsine alın"

Sahilde tatil yapmak isteyen vatandaşlara uyarılarda bulunan Gül, "Konyaaltı Sahili bir anda derinleşebiliyor. Özellikle ebeveynlere sesleniyorum. Çok fazla çocuk kaybolması yaşanıyor. Çocuklarınıza dikkat edin. 'Nasıl olsa bir kere tatile geliyorum' deyip, kolluksuz, simitsiz veya yeleksiz çocuklarınızı suya koymayın. Onları göz hapsine alın ve kontrol sizde de olsun. Bunun haricinde zaten biz de işimizin başındayız ama ailelerden de bu ricamız var" dedi.

"Pür dikkat izliyor olacağız"

3 yıldır cankurtaranlık yapan Azra Yılmaz, tatil öncesi sahildeki vatandaş sayısının arttığını ve bayram mesailerinin yoğun geçeceğinden bahsetti. Bayram tatilini kulesinde mesai yaparak geçireceğini belirten Yılmaz, "Bayramda, kalabalıkta çalışmak ekstra bir keyif veriyor. Elimizden geldiğince uyarılarımızı yapacağız. Hepimiz pür dikkat sahildeki vatandaşları izliyor olacağız. İnşallah vaka olmaz" dedi.

"Gözlerimiz daima açık olacak"

2 sezondur cankurtaranlık yapan Alper Aydın da (20), kendilerine tatilde çok büyük bir sorumluluk düştüğüne vurgu yaparak, "Sadece açılan vatandaşlara bakmıyoruz, kıyıdaki çocuklara da bakıyoruz. Gözlerimiz daima açık olacak" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Turistleri bile kıskandıran tatil... Denize otellerden daha yakınlar Turistleri bile kıskandıran tatil... Denize otellerden daha yakınlar Arefe günü trafik yoğunluğu havadan denetlendi Arefe günü trafik yoğunluğu havadan denetlendi
Kaynak: İHA

Konyaaltı Sahili, Ahmet Gül, Tatil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalyalı cankurtaranlar bayrama hazır: 'Pür dikkat izliyor olacağız' - Son Dakika

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