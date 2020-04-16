Antalyalı çiftçilerin istisna sevinci - Son Dakika
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Antalyalı çiftçilerin istisna sevinci

7 saat önce

Antalyalı çiftçilerin istisna sevinciKoronavirüs nedeniyle uygulanan dışarı çıkma yasağında çiftçilere istisna gösterilmesi, Antalya'da sebze ve meyve üreticilerini sevindirdi.

Antalyalı çiftçilerin istisna sevinci

Koronavirüs nedeniyle uygulanan dışarı çıkma yasağında çiftçilere istisna gösterilmesi, Antalya'da sebze ve meyve üreticilerini sevindirdi.

Türkiye'nin örtü altı üretimde önemli merkezlerinden Antalya'da, sebze ve meyve üretiminde sıkıntı yaşanmaması için çiftçiler ekstra mesai harcıyor. Seralarında ürünlerini koronavirüse karşı tedbir alıp, hijyen kurallarına uygun toplamaya dikkat eden çiftçiler, maske kullanarak topladıkları mahsulünü paketleyerek, taze şekilde üreticiye ulaşması için gayret ediyor.

Manisa'dan ailesiyle 4 ay önce Antalya'ya gelen sezonluk işçi 20 yaşındaki Ramazan Gökçe, anne ve babasıyla serada domates topladıklarından bahsetti. Antalya'da ailesiyle 10 ay çalışıp, sonrasında Manisa'ya döndüğünü dile getiren Gökçe, "Koronavirüs nedeniyle başta sıtıntı çektik ama sıkıntılar aşıldı. Şimdi her şey yolunda. Çiftçilerin koronavirüse yönelik çalışmasını kısıtlayıcı tedbirlerden muaf edilmesiyle ürünlerimizi sürekli toplamaya devam ediyoruz. Halka daha taze daha kaliteli meyve ve sebze göndermek için çalışıyoruz" diye konuştu.

Serasında karısıyla salatalık toplayan Ali Rıza Çelik, "Koronavirüsten dolayı mağdur olmadık mallarımızı İstanbul'a sevkdiyoruz. Fiyatlarımız iyi emeğimizin karşılığını alıyoruz. Elimizden geldiği kadar koronavirüse yönelik kurallara dikkat ediyoruz. Eldivam, maske kullanıyoruz" dedi.

Eşi Müesser Çelik de "Koronavirüse rağmen ailemizle seramızda çalışmaya devam ediyoruz. Ürünlerimizi herkes gönül rahatlığıyla yiyebilir. Bize sokağa çıkma yasağı olmamamıs, işlerimiz için çok iyi. Muaf tutulmamız hem bizim, hem devletimiz hem de milletimiz için çok iyi. Ekstra mesai harcıyoruz. Çocuklarımızın da yardım etmesi bize çok iyi oldu" diye konuştu.

Yevmiye usulü seralarda gündelik çalışan Şükrü Akbulut ise şunları söyledi:

"Koronavirüs dolayısıyla tarım işçilerin yasaktan muaf olmasından dolayı herkese teşekkür ederiz. Çalışmalarımızdan geri kalmadık ve ürünlerimizi taze olarak Türkiye'nin her yerine gönderebiliyoruz. Tüm üreticiler çalışıyor, işinin başına Antalya'da üretim devam ediyor. Her bizlere, büyüklerimize çocuklarımıza da sokağa çıkma yasağı olsaydı. Ürünlerimiz serada kalır çürürdü. Çiftçi zarar görür, iflas ederdi. Şimdi ürünlerimiz, taze olarak halkla buluşuyor."

Antalyalı çiftçilerin istisna sevinci

Koronavirüs, Antalya, Türkiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 04:00 Kaynak: DHA

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