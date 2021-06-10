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Antalyalı çılgın işadamı, bu kez modifiye ettiği jet ski ile karada hız yaptı - Son Dakika

Antalyalı çılgın işadamı, bu kez modifiye ettiği jet ski ile karada hız yaptı

10.06.2021 11:20
Antalyalı çılgın işadamı, bu kez modifiye ettiği jet ski ile karada hız yaptı, System.String[]

Antalya'da emlak alım satım ve otomobil aksesuarı işiyle uğraşan, eski şans oyunu talihlisi Murat Tokmak, yeni bir çalışmaya daha imza attı.

Antalya'da emlak alım satım ve otomobil aksesuarı işiyle uğraşan, eski şans oyunu talihlisi Murat Tokmak, yeni bir çalışmaya daha imza attı. 20 günlük çalışmasının sonunda motosiklet motoru, egzoz ve ses sistemi takarak modifiye ettiği yet skiyi karaya çıkartıp hız yaptı. Tokmak, yediği cezalar nedeniyle ehliyetinde puan kalmayınca son projesini drag pistinde denedi. Jet skiye taktığı motosiklet motoruyla pistin tozunu atan Tokmak, renkli görüntüler oluşturdu.

Daha önce tavanını kestiği otomobilin arka bölümünü dönüştürdüğü mini havuzla trafiğe çıkarak caddelerde dolaşan Tokmak, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis tarafından aracı otoparka çekildi ve 2 bin 500 lira ceza aldı. Olaydan bir süre sonra Tokmak bu sefer aynı model başka bir otomobilin yine tavanını kesti otomobilin iç kısmına ahşaptan teras alanı oluşturdu, bagaj kısmına ise mangal monte etti. Trafikte yeni düzenlediği aracıyla mangal yapıp ilerleyen Tokmak, yine polis engeline takıldı, yine ceza yedi. Murat Tokmak bir süre önce bu sefer 'çılgın' proje olarak nitelendirdiği koltuk motosiklet projesini 3 arkadaşıyla birlikte tasarladı ve yine trafik ekiplerinden kaçamadı.

Çalışmalarına devam eden Murat Tokmak, 6 ay önce bir oyunda girdiği iddiayı kaybedince, eski bir aracı 11 bin okey taşıyla kapladı, bu araçla trafiğe çıkınca yine ceza yedi.

"Bu kez jet skiyi karada yürüttü"

Bir süredir sessizliğini koruyan şans oyunu talihlisi Murat Tokmak, yeni bir çalışmayla ortaya çıktı. Murat Tokmak, denizde kullanılan jet skiyi bu kez karada kullanmak için kolları sıvadı. Tokmak kendine ait araç aksesuar dükkanına getirdiği jet sikiyi, 'karada nasıl kullanırım' diye düşünmeye başladı. Murat Tokmak ve ekibi 20 günlük çalışmayla jet siki gövdesine 150 CC'lik bir motosikletin motorunu monte etti. Jet sikinin kuyruk kısmına iki egzoz takan, gövdeye müzik seti yerleştiren Tokmak, trafiğe kapalı alanda 20 gün boyunca test sürüşü yaptı.

Tokmak, daha önceki projelerinden yediği cezalar nedeniyle ehliyetindeki puanlar düştü. Sürücü belgesinin kaybetmek istemeyen Tokmak, bu kez sürüşlerini Kepez Belediyesi'nin trafiğe kapalı alan olan drag pistinde yaptı. Saatlerce pistte jetsiki kullanan Tokmak'ın o anlarını ekip arkadaşları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Açtığı hareketli müzik eşliğinde karada giden jet skiyi kullanan Murat Tokmak, renkli görüntüler oluşturdu. Tokmak'ın sosyal medyada paylaştığı görüntü büyük beğeni topladı. Murat Tokmak'ın karada jet ski keyfi havadan drone ile de görüntülendi.

"Trafiğe kapalı alanda jet siki keyfi"

Deneme sürüşlerinin ardından duygularını paylaşan Murat Tokmak, " Jet siki yapalım ama denizde değil karada gitsin istedik. Jet skiye 150'lik motosiklet motoru kullandık. Biraz denge sorunumuz oldu. 20 günlük bir deneme süreci yaşadık. Müzik seti taktık. Bu kez sürüş için trafiğe kapalı bir alan seçtik. Trafikte sürekli ceza yiye yiye ehliyette puan kalmadı. Kepez Belediyesinden aldığımız izinle drag pistinde sürüşlerimizi yaptık, videolarımızı çektik" diye konuştu.

"Çalışmalara devam"

Jet skiyi karada kullanmanın ayrı bir zevki olduğunu dile getiren Tokmak, "İzleyenler de güzel bir tepki verecek diye düşünüyorum. Video bizce başarılı oldu. Güzel şeyler çıkarıyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Antalyalı çılgın işadamı, bu kez modifiye ettiği jet ski ile karada hız yaptı
Antalyalı çılgın işadamı, bu kez modifiye ettiği jet ski ile karada hız yaptı
Antalyalı çılgın işadamı, bu kez modifiye ettiği jet ski ile karada hız yaptı
Antalyalı çılgın işadamı, bu kez modifiye ettiği jet ski ile karada hız yaptı
Antalyalı çılgın işadamı, bu kez modifiye ettiği jet ski ile karada hız yaptı
Antalyalı çılgın işadamı, bu kez modifiye ettiği jet ski ile karada hız yaptı
Antalyalı çılgın işadamı, bu kez modifiye ettiği jet ski ile karada hız yaptı
Antalyalı çılgın işadamı, bu kez modifiye ettiği jet ski ile karada hız yaptı
Antalyalı çılgın işadamı, bu kez modifiye ettiği jet ski ile karada hız yaptı
Antalyalı çılgın işadamı, bu kez modifiye ettiği jet ski ile karada hız yaptı
Antalyalı çılgın işadamı, bu kez modifiye ettiği jet ski ile karada hız yaptı
Antalyalı çılgın işadamı, bu kez modifiye ettiği jet ski ile karada hız yaptı
Antalyalı çılgın işadamı, bu kez modifiye ettiği jet ski ile karada hız yaptı
Antalyalı çılgın işadamı, bu kez modifiye ettiği jet ski ile karada hız yaptı
Antalyalı çılgın işadamı, bu kez modifiye ettiği jet ski ile karada hız yaptı
Antalyalı çılgın işadamı, bu kez modifiye ettiği jet ski ile karada hız yaptı
Antalyalı çılgın işadamı, bu kez modifiye ettiği jet ski ile karada hız yaptı
Antalyalı çılgın işadamı, bu kez modifiye ettiği jet ski ile karada hız yaptı
Antalyalı çılgın işadamı, bu kez modifiye ettiği jet ski ile karada hız yaptı

Murat Tokmak, Otomobil, Antalya, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Antalyalı çılgın işadamı, bu kez modifiye ettiği jet ski ile karada hız yaptı - Son Dakika


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