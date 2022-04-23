Antalyalı çocuklar 23 Nisan'ı denizaltında kutladı - Son Dakika
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Antalyalı çocuklar 23 Nisan'ı denizaltında kutladı

23.04.2022 13:42
Antalyalı çocuklar 23 Nisan'ı denizaltında kutladı

Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla turistik denizaltı "Nemo Primero" çocuklara özel dalış gerçekleştirdi.

Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla turistik denizaltı "Nemo Primero" çocuklara özel dalış gerçekleştirdi.

Bayram dolayısıyla vatandaşlara açılan Kaleiçi Yat Limanı'ndaki deniz polisi yerleşkesinde mendireğe yanaşan deniz polisi botu, sahil güvenlik gemisi ve jet skileri gezen çocuklar, kurulan stantlardan bilgi aldı.

Türkiye'nin tek sivil denizaltısına binen çocuklar, yaklaşık yarım saat süren dalışın ardından Kaleiçi açıklarında bulunan 35 metre derinliğindeki St. Didier Batığı'nı görme fırsatı buldu.

Marşlar söyleyen çocuklar, denizaltına yanaşan dalgıçların gösterileriyle eğlenceli vakit geçirdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalyalı çocuklar 23 Nisan'ı denizaltında kutladı - Son Dakika


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