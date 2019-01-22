Antalyalı Çocuklar Kayseri'de Karla Tanıştı

Antalya"da, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı evlerde kalan çocuklar, Kayseri
'de ilk defa kar gördü. Alanya
Çocuk Evlerinde yaşayan ve "İlden ile Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Kayseri'ye gelen çocuklar karla tanıştı.
İlk defa kar görmenin heyecanını yaşayan çocuklar arkadaşlarıyla kartopu oynadı.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer
, proje kapsamında, çocukları misafir etmekten büyük keyif aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Proje kapsamında Kayseri'deki çocuklarımızla Antalya'daki çocuklarımızın yerlerini değiştirdik. Kayseri'de yaşayan ve daha önce hiç deniz görmemiş olan çocuklarımız Antalya'ya giderek ilk defa deniz gördü. Çok mutlu oldular. Antalya'da hiç kar görmemiş çocuklar da buradalar ve ilk defa kar gördüler. Ekiplerimiz bu çocuklarımızı Kayseri'nin tarihi, kültürel ve turistik yerleriniz gezdirecek."
İlk defa kar gören Su Akkaya da heyecanlı olduğunu ifade ederek, "İlk defa kar gördük ve çok heyecanlandık. Kartopu oynayıp eğlendik. Devletimize ve Bakanımıza çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok yardımcı oluyorlar. Erciyes
'e giderek kayak yapıp teleferiğe de bineceğiz." diye konuştu