Son Dakika Haberleri: Antalyalı Çocukların Yarım Metrelik Kar Keyfi

Antalyalı Çocukların Yarım Metrelik Kar Keyfi

1 saat önce

Antalya'nın sahil kesimlerinde yaşayan çocuklar, sömestir tatilinde aileleriyle Akseki ilçesine gelerek, yarım metreye ulaşan karın keyfini çıkardı.

Antalya'nın sahil kesimlerinde yaşayan çocuklar, sömestir tatilinde aileleriyle Akseki ilçesine gelerek, yarım metreye ulaşan karın keyfini çıkardı.

Kentin sahil kesimlerinde kar görmeyen çocuklar, yarıyıl tatilinde aileleriyle Akseki'ye geldi. Burada yarım metreye ulaşan karın keyfini yaşayan çocuklar, yüksek yamaçları kayak pistine dönüştürdü. Boş bidon ve poşetlerle kayarak gönüllerince eğlenen çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu.

Ailesiyle Manavgat'tan gelen 8 yaşındaki Buse Nur Yoldaş, "Karla oynamak için geldik. Benim için en güzel karne hediyesi oldu. İyi ki karlar bitmeden tatile girdik. Karda kaydık, kar topu oynadık. Çok güzel eğlendik." dedi.

Anne Seyhan Yoldaş da ilçedeki Toros Dağları'nın kayak merkezlerini aratmadığını dile getirdi.

Kar manzaralarına hasret kaldıklarını ifade eden Yoldaş, "Akseki bölgesi sanki Uludağ gibi. 60 kilometre mesafeden gelip, burada kar manzarası görüyoruz. Çocuklarımla çok güzel bir gün geçirdik." diye konuştu.

Zeynep Sena Özçelik (7) de karla oynamayı çok sevdiğini belirterek, "Çok eğlendik, tatilin ve karın keyfini çıkarıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:27 Kaynak: AA

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