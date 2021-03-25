Antalyalı dalgıçlar suyun gözüne daldılar - Son Dakika

Antalyalı dalgıçlar suyun gözüne daldılar

25.03.2021 22:46

Antalyalı dalgıçlar suyun gözüne daldılar Toros Dağlarının altı, sualtı tutkunlarına görsel şölen sunuyor Kırkgöz su kaynaklarının çıkış noktasına keşif dalışı 90 metre derinlikteki su dolu mağarada 12 metreye kadar indiler Toros Dağlarının altında bulunan ve 90 metre derinliğe kadar ulaşan...

Antalyalı dalgıçlar suyun gözüne daldılar

Toros Dağlarının altı, sualtı tutkunlarına görsel şölen sunuyor

Kırkgöz su kaynaklarının çıkış noktasına keşif dalışı

90 metre derinlikteki su dolu mağarada 12 metreye kadar indiler

ANTALYA - Toros Dağlarının altında bulunan ve 90 metre derinliğe kadar ulaşan Karain Mağaraları, su altı tutkunlarına görsel şölen sunuyor. 8 kişilik gönüllü çevreci dalgıçlar Kırkgöz Kaynaklarının bulunduğu yerde Toros Dağlarının altında bulunan suyun çıkış noktalarındaki mağaralara dalış yaptılar. Dalış ekibinin başında olan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu, konu ile ilgili "Su kaynaklarımızın korunmasına yönelik bilinçlendirme yapmak istiyoruz. 8 kişilik dalıcı ekibimiz var. Torosların altı çok müthiş. Bambaşka bir güzelliğe sahip" dedi.

Antalya'da bir grup çevreci, suyun önemine dikkat çekmek ve kaynaklarını korunmasının önemini vurgulamak amacı ile Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu başkanlığında, Kırkgöz Kaynakları Karain Mağaraları bölgesinde Toros Dağlarının altında bulunan su altı mağaralarına dalış gerçekleştirdi. 8 kişilik dalgıç ekip, etkinliklerinin adının 'Suyun gözüne girmek' olduğunu belirtirken dalış gerçekleştirilen su altı mağaralarında insanlığın var oluşundan bu yana olan bulgulara rastlandığını söylediler. 8 kişilik dalgıç ekibi, 30 dakika boyunca 90 metre derinliğe kadar ulaşan mağarada 12 metre derinliğe kadar dalış yapıp su altındaki güzelliklerinin tadını çıkardı.

"Su, dağın altındaki deliklerden çıkıyor"

Dalış ekibinin başında olan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu, "Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu olarak Kırkgöz Kaynaklarında sualtı mağaralarına gireceğiz, suyun geldiği yere gireceğiz. Etkinliğimizin adı suyun gözüne girmek. Su, dağın altındaki deliklerden çıkıyor. Suyun çıkış yaptığı noktalara girerek, suyun geldiği ilk kaynağa doğru gitmeye çalışacağız" diye konuştu.

"Torosların altı çok müthiş"

Su kaynaklarını korumaya yönelik bilinçlendirme yapmak istediklerini belirten Gökoğlu, "Amacımız, suyun önemine dikkat çekmek. Su kaynaklarımızın korunmasına yönelik bilinçlendirme yapmak istiyoruz. 8 kişilik dalgıç ekibimiz var. Torosların altı çok müthiş. Bambaşka bir güzelliğe sahip suyun altı. Torosların altındaki sualtı mağaralarına girdiğinizde uygarlığa ulaşıyorsunuz. İnsanlığın varoluşundan bu yana olan bulgulara ulaşıyorsunuz. Burası Karain bölgesi. Bizim için oldukça önemli" şeklinde konuştu.

Antalyalı dalgıçlar suyun gözüne daldılar
Antalyalı dalgıçlar suyun gözüne daldılar
Antalyalı dalgıçlar suyun gözüne daldılar
Antalyalı dalgıçlar suyun gözüne daldılar

Akdeniz Üniversitesi, Mehmet Gökoğlu, Toros Dağları, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalyalı dalgıçlar suyun gözüne daldılar - Son Dakika


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