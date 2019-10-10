Son Dakika Haberleri: Antalyalı Demir Adam Ali Bıdı: "120 yaşına kadar yaşamayı hedefliyorum"
Son Dakika Güncel Antalyalı Demir Adam Ali Bıdı: '120 yaşına kadar yaşamayı hedefliyorum'

Antalyalı Demir Adam Ali Bıdı: "120 yaşına kadar yaşamayı hedefliyorum"

2 saat önce

Antalya'da "demir adam" olarak tanınan 70 yaşındaki iş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı, Antalya'nın Alanya ilçesinde 29'uncusu düzenlenen Triatlon Yarışları'nda Alanya ve Avrupa 2'ncisi oldu.

Antalyalı Demir Adam Ali Bıdı:

Antalya'da "demir adam" olarak tanınan 70 yaşındaki iş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı, Antalya'nın Alanya ilçesinde 29'uncusu düzenlenen Triatlon Yarışları'nda Alanya ve Avrupa 2'ncisi oldu. Bıdı, 120 yaşına kadar yaşamayı hedeflediğini ve bu hedefin hayatındaki en önemli başarı olacağını söyledi


Antalya'nın Alanya ilçesinde 29'uncusu düzenlenen Triatlon Yarışları; yaş grupları ve aquatlon yarışlarıyla başladı. Alanya ITU Paratriatlon Dünya Kupası, Antalya ETU Triatlon Avrupa Kupası ve Türkiye Triatlon Fedarasyonu Triatlon-Aquatlon Türkiye Finali, 50 ülkeden 1000 sporcunun katılımıyla saat 07.30'da Galipdere Plajı'nda başlangıcı yaptı. Gün boyu devam eden organizasyon aquatlon yarışlarıyla devam etti.


Triatlon Dünya Kupası'nda 60 yaş ve üstü kategoride Türkiye'yi temsil eden Ali Bıdı, Alanya ve Avrupa 2'ncisi olarak başarılarını tazeledi.


Bıdı, Antalya'da yapılan triatlon yarışları "Gloria Ironman 70.3 Turkey"de bin 900 metre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21 kilometre koşmayı 7 saat 13 dakikada tamamlayarak Avrupa ikinciliği, triatlon spor dalında dünya ikinciliğine ve Türkiye Triatlon Federasyonunca düzenlenen "Didim Triatlon ve Aquatlon Türkiye Şampiyonasında Türkiye Şampiyonluğu, Isparta Eğirdir'de 17'ncisi düzenlenen Ulusal Eğirdir Triatlon ve Aquatlon müsabakasında ise birinciliğe sahip.


Sporu ve sağlıklı yaşamı, her gün belirli bir kilometre; koşuyu, yüzmeyi, bisiklet antrenmanını ve sıkı bir tempoyu hayatının parçası haline getirdiğini söyleyen Ali Bıdı, 120 yaşına kadar yaşamayı hedeflediğini ve bu hedefin hayatındaki en önemli başarı olacağını kaydetti. - ANTALYA

Antalya, Alanya, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emre Belözoğlu takımla birlikte çalıştı
Lojistik devi Taha Kargo, sektöre öncülük etmeye devam ediyor Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İmha edildi Hazine yetkilisi: Suriye operasyonu Türk ekonomisi üzerinde kalıcı olumsuz etki yaratmaz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 18:20:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalyalı Demir Adam Ali Bıdı: "120 yaşına kadar yaşamayı hedefliyorum"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]