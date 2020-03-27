Antalyalı ev hanımları sporu terasa taşıdı - Son Dakika
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Antalyalı ev hanımları sporu terasa taşıdı

6 saat önce

Antalyalı ev hanımları sporu terasa taşıdı Evde kalan Antalyalılar, sportif faaliyetlerini sosyal izolasyon ve hijyen kurallarına uyarak buluştukları evlerin çatısında yapıyor Dam ve balkondaki spor faaliyetleri havadan görüntülendi Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında...

Antalyalı ev hanımları sporu terasa taşıdı

Evde kalan Antalyalılar, sportif faaliyetlerini sosyal izolasyon ve hijyen kurallarına uyarak buluştukları evlerin çatısında yapıyor

Dam ve balkondaki spor faaliyetleri havadan görüntülendi

ANTALYA - Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' uyarısının ardından ev hanımları gün ve toplantıları erteledi ama spordan taviz vermedi. Sportif faaliyetlerini evlerin terasına taşıyan kadınların damdaki spor faaliyetleri havadan da görüntülendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' uyarısı ve 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı uygulanmasının ardından eve hapsolan vatandaşlar aktivitelerini dama taşıdı. Virüsten önce her sabah parklarda spor yapma alışkanlığı bulunan ev hanımları, çareyi damda spor yapmada buldu. Kronik rahatsızlığı bulunan ve 65 yaş üstü olan ev hanımları, ev işlerini tamamladıktan sonra haberleşip damların yolunu tutuyor. Eldiven, maske takan ve hanımları sosyal mesafeyi koruyarak damda hem yürüyüş hem de egzersiz hareketleri yaptı. 'Önce sağlık ve sosyal izolasyon' diyen kadınlara yandaki çatıdan bir ev hanımı da eşlik etti. Dama çıkamayan 80 yaşındaki yaşlı bir çiftin de balkonda yürüyüş yaptığı görüldü.

Kadınların damdaki ve balkondaki sporları havadan drone ile görüntülendi. Öte yandan, mahalledeki park ve sokakların boş olduğu gözlemlendi.

"Dama taşındık"

Ev hanımı Cemile Keskin, korona virüsten önce parklarda spor yaptıklarını hatırlattı. Alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmadıklarını ve evde kaldıklarının altını çizen Keskin, "Eve kapandık, dış dünyayla bağlantımızı kestik. Sosyal faaliyetlerimizi dama çıkardık. Sporumuzu da dama taşıdık. Yürüyüş ve egzersizlerimizi damda yapıyoruz. Bunu yaparken de çok fazla kalabalık olmuyor ve sosyal mesafeye uyuyoruz. Maske ve eldiven kullanıyoruz. Bol bol su tüketiyoruz. Belirli aralıklarla sporumuzu devam ettiriyoruz" dedi.

"Kurallara uyuyoruz"

6 yıldır spor yapmaya başladığını ifade eden Fatma Beyhan, korona virüsten dolayı bir süredir spora ara verdiğini hatırlattı.

Bir süre sonra arkadaşlarıyla damda spor yapmaya karar verdiklerini anlatan Beyhan, "Ev işlerimizi bitirip, arkadaşlarımla damda spor yapıyorum. Tabi ki, bunu yaparken kurallara uyuyoruz. Aramıza mesafe koyuyoruz, her gün bir saat spor yapıyoruz. Parkta yaptığımız sporu dama taşımış olduk. Yüksek de olsa burada spor yapmaktan korkmuyorum" diye konuştu.

Damda spor yapanlardan Semiha Aydın da parkta kalabalık grup halinde yaptıkları spor faaliyetlerini, korona virüs nedeniyle dama taşıdıklarını kaydetti.

"Günleri erteledik"

Komşularıyla yaptıkları sporda yapılan uyarıları dikkate aldıklarını belirten Aydın, "Az kişi oluyoruz. Damda olduğumuz için daha dikkat ediyoruz. Mesafemizi koruyoruz, eldiven ve maske kullanıyoruz. Virüsün etkisi geçinceye kadar buna devam edeceğiz. Yerden dama taşındık. Spor hariç damda başka faaliyet yapmayı düşünmüyoruz, gün ve kısır toplantılarımızı erteledik" ifadelerine yer verdi.

Antalyalı ev hanımları sporu terasa taşıdı

Antalya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:11 Kaynak: İHA

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