Antalyalı evinde kaldı, toplu taşıma kullanımı yüzde 55 oranında düştü - Son Dakika
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Antalyalı evinde kaldı, toplu taşıma kullanımı yüzde 55 oranında düştü

6 saat önce

Korona virüs salgını nedeniyle yapılan "evinde kal" uyarıları sonrasında Antalya'da toplu taşıma kullanımı yüzde 55 oranında düştü.

Antalyalı evinde kaldı, toplu taşıma kullanımı yüzde 55 oranında düştü, System.String[]

Korona virüs salgını nedeniyle yapılan "evinde kal" uyarıları sonrasında Antalya'da toplu taşıma kullanımı yüzde 55 oranında düştü. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığında oluşturulan kriz masası toplu ulaşımla ilgili yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Alınan karar neticesinde hatlarda bir değişiklik yapılmazken, sabah 07.00-09.00 akşam 17.00-19.00 saatleri dışındaki toplu taşıma seferlerinde çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesinin tüm ekipleriyle görev başında olduğunu belirterek, riskli dönem geçinceye kadar vatandaşların 'evinde kal' çağrısına uymasını istedi.


Türkiye'de korona virüs salgını baş gösterdiği günden bu yana kent genelinde temizlik seferberliği başlatan Antalya Büyükşehir Belediyesi, sürecin en sorunsuz şekilde atlatılabilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Halkın yoğun olarak kullandığı kamu alanları başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarında da ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek toplu ulaşımda hem taşıyanın hem taşınanın sağlığı için oluşturulan kriz masasında yeni ve önemli kararlar alındığını açıkladı.


Çalışma saatleri düzenlendi


Başkan Muhittin Böcek'in başkanlık ettiği toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, Antalya Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Filiz ve Antalya Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Aslan katıldı. Başkan Muhittin Böcek, tüm ulaşım araçlarında ilk günden başlatılan hijyen çalışmalarının süreceğini belirtirken, çalışma saatlerinin yeniden düzenlendiğini açıkladı. Başkan Böcek, toplu taşıma saatlerinde yapılan değişikliklerin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Çağrı merkezinin 0242 606 07 07 numaralı telefonundan ve Antalya Kart Mobil Uygulamasından güncellenen saatleri öğrenebileceğini kaydetti. Başkan Böcek, işine gitmek zorunda olan vatandaşların mağduriyetini önlemek adına toplu taşımanın en yoğun olarak kullanıldığı sabah 07.00-09.00 ile akşam 17.00-19.00 saatlerinde seferlerin aynı şekilde devam edeceğini, bu saatler dışındaki seferlerin ise yolcu sayılarında yaşanan düşün nedeniyle vatandaşı mağdur etmeyecek şekilde azaltıldığını açıkladı.


"Krizi el ele aşacağız"


Antalyalılara gösterdikleri hassasiyet için teşekkür eden Başkan Böcek, "Bizler halkımızın sağlığı ve güvenliği için görevimizin başındayız. Üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz. Sürecin başından beri hemşehrilerimizin mağduriyetini engellemek adına bir dizi önlem aldık. İlaçlama ve dezenfekte çalışmaları başta olmak üzere çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu krizi el ele aşacağız. Belediyemiz ile ilgili pek çok işlem internet ortamından yapılabilmektedir. Riskli dönemi atlatıncaya kadar 65 yaş üstü hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını rica ediyorum" dedi. - ANTALYA

Muhittin Böcek, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:20 Kaynak: İHA

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