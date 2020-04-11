Antalyalı fırıncı oyun havası eşliğinde ekmek sattı - Son Dakika

Antalyalı fırıncı oyun havası eşliğinde ekmek sattı

Antalyalı fırıncı Hakkı Çakmak, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayanlar için aracıyla sokak sokak gezip semt sakinlerine ekmek sattı.

Çakmak, semt sakinlerinin dikkati çekmek için anons sistemi yerine oyun havası çalarak dikkat çekmeyi tercih etti.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağını açıklamasının hemen ardından vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak için fırınlar 24 saat açık kalması kararını vermişti. Antalya'nın Konyaaltı İlçesi'ne bağlı Çakırlar bölgesinde yaşayanlarda, fırıncıların seyyar hizmetinden yararlandı.

Antalyalı fırıncı Hakkı Çakmak da, semt sakinleri için bölgeye aracıyla servis yaptı. Fırıncı Hakkı Çakmak, anons sistemiyle satış yapmak yerine oyun havası müziği çaldı. Jandarmanın izniyle semtteki sokak ve caddelerde ekmek satan Çakmak, Ne kadar satış oldu bilmiyorum, yarında da devam edeceğiz dedi.

Oyun havaları müziği eşliğindeki ekmek satışı, semt sakinlerini güldürdü.