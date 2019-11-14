Son Dakika Haberleri: Antalyalı flüt sanatçısı Japonya'da sahne alacak
Son Dakika Kültür Sanat Antalyalı flüt sanatçısı Japonya'da sahne alacak

Antalyalı flüt sanatçısı Japonya'da sahne alacak

6 saat önce

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) flüt sanatçısı Leyla Bayramoğulları, Japonya'da "Türk Kültür Yılı" dolayısıyla sahneye çıkacak.

Antalyalı flüt sanatçısı Japonya'da sahne alacak, System.String[]

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) flüt sanatçısı Leyla Bayramoğulları, Japonya'da "Türk Kültür Yılı" dolayısıyla sahneye çıkacak.

Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege, yaptığı yazılı açıklamada, kentte düzenlenen uluslararası organizasyonların yurt dışında temsillerinin yapılmasının da önemli olduğunu belirtti.

Ege, "Antalya'nın turizm destinasyonunun sanatla anılması, Japonya'da Antalyalı bir sanatçının temsili, ülke ve kent tanıtımı adına büyük bir öneme sahip. Bu amaçla kentimizde düzenlenen organizasyonlar ve festivaller kadar yurt dışında da temsillerinin yer alması güzel bir durum." ifadelerini kullandı.

ADSO flüt sanatçısı Bayramoğulları ise 23 Kasım Cumartesi günü Tokyo Yunus Emre Enstitüsünde "Zamana Yolculuk" adlı eserin dünya prömiyerini solo flüt eşliğinde gerçekleştireceğini kaydetti.

Antalya, Japonya, Ege, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:42 Kaynak: AA
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