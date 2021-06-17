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ANTALYALI GENÇ, KIZ ARKADAŞINA SUALTINDA EVLENME TEKLİFİ ETTİ - Son Dakika

ANTALYALI GENÇ, KIZ ARKADAŞINA SUALTINDA EVLENME TEKLİFİ ETTİ

17.06.2021 14:28

Antalya'da bir genç, kız arkadaşına evlilik teklifi için sualtını tercih etti.

Antalya'da bir genç, kız arkadaşına evlilik teklifi için sualtını tercih etti. Genç kadın, tüplü dalış yaptıkları denizde, arkadaşı ile kayaya tutunurken arkadaşının uyarısı ile arkasına döndü. "Benimle evlenir misin?" pankartı ile şaşkına dönen kadın ve erkek arkadaşının o hallerini arkadaşları sualtı kamerasıyla görüntüledi.

Antalya bir genç, kız arkadaşına evlenme teklifi için sualtını tercih etti. Arkadaşları ile birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne yakın olan ve halk arasında 'Sıçan Adası' olarak bilinen bölgede tüplü dalış yapan iki sevgili ile arkadaşları, balıkları ve sualtını gözlemledi. Genç, kız arkadaşı ile sualtında kayaya tutunurken, 2 arkadaşı da ellerinde "Benimle evlenir misin?" pankartı ile suya dalıp çiftin yanına geldi. Genç adam, kayaya tutunan kız arkadaşını uyarıp arkasına dönmesini istedi.

"Benimle evlenir misin?" yazısını gören genç kadın, elini başına götürüp şaşkınlığını yansıttı. O anları arkadaşları kamerayla kaydetti ve sosyal medyada paylaştı.

ANTALYALI GENÇ, KIZ ARKADAŞINA SUALTINDA EVLENME TEKLİFİ ETTİ
ANTALYALI GENÇ, KIZ ARKADAŞINA SUALTINDA EVLENME TEKLİFİ ETTİ
ANTALYALI GENÇ, KIZ ARKADAŞINA SUALTINDA EVLENME TEKLİFİ ETTİ
ANTALYALI GENÇ, KIZ ARKADAŞINA SUALTINDA EVLENME TEKLİFİ ETTİ

Evlilik, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYALI GENÇ, KIZ ARKADAŞINA SUALTINDA EVLENME TEKLİFİ ETTİ - Son Dakika


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