Antalyalı gençler Niğde'yi gezdi - Son Dakika
Üye Girişi

Antalyalı gençler Niğde'yi gezdi

20.05.2022 13:38
Antalyalı gençler Niğde'yi gezdi

"Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Antalya'dan Niğde'ye gelen öğrenciler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile kentin tarihi kültürel yerlerini ziyaret etti.

"Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Antalya'dan Niğde'ye gelen öğrenciler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile kentin tarihi kültürel yerlerini ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kampüsteki bazı merkezleri gezen yaklaşık 45 öğrenci, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ile bir araya geldi.

Öğrencileri misafir etmekten duyduğu memnuniyetini belirten Uslu, "'Biz Anadoluyuz Projesi, ülke içindeki kültürlerin kaynaşması ve tanınması bağlamında çok değerli. Proje kapsamında şehrimize ve üniversitemize ziyarette bulunan Antalyalı gençlere ve yöneticilere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Rektör Uslu'ya hediye takdim eden öğrenciler, daha sonra kentin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi.

YORUMLAR
500
Atasem Kursiyerlerinden, Yıl Sonu Sergisi Atasem Kursiyerlerinden, Yıl Sonu Sergisi Antalya Büyükşehir'den 19 Mayıs'ta, Deniz ve Plaj Temizliği Antalya Büyükşehir'den 19 Mayıs'ta, Deniz ve Plaj Temizliği
Kaynak: AA

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Antalya, Rektör, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalyalı gençler Niğde'yi gezdi - Son Dakika


Son Dakika
13:32 Kürtçe müzik yapan sanatçı Zelal Gökçe İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı
13:16 PSG, Kylian Mbappe'nin sözleşmesini uzatıyor! 50 milyon euro'ya evet dedi
13:12 Ekrem İmamoğlu yarınki CHP Maltepe mitingine çağırdı: Yeri göğü adalet diye inletelim!
13:06 Bakanı Sergey Şoygu duyurdu! Rusya, NATO üyesi olmak için başvuru yapan Finlandiya ve İsveç'e gözdağı verdi
12:56 Kim Jong-un'dan virüsle mücadele için üç öneri
11:04 Bir yoksulluk dramı! 68 yaşındaki Osmaniyeli Dinç: Komşular verirse yiyorum, vermezse aç yatıyorum!
12:45 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si, Hatayspor'da oynayan Adama Traore ile anlaşma sağladı
12:45 Ankara'da şoke eden olay! Böbreğini satıp uyuşturucu imalathanesi kurmuş
12:27 19 Mayıs'ta skandal görüntüler! Sporcusunun elenmesine kızan tekvando antrenörü, genç kıza tokat attı
11:58 Hasan Can Kaya'dan Aslı Bekiroğlu'na çok konuşulacak bir itirafta bulundu: İnternete düşen videolarını izledik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 13:43:07. #1.12#
SON DAKİKA: Antalyalı gençler Niğde'yi gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement