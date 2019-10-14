Antalyalı girişimci hibe ile sofralık zeytin fabrikası kurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programından hibe alarak faydalanan Havva Taşbaş, yüzde 50 hibe desteği ile sofralık zeytin fabrikası kurdu.



Hasat sırasında aldığı hibe desteği ile süreç hakkında konuşan Taşbaş, "Verilen bu desteğin sadece bana değil bölge çiftçilerine de büyük katkısı oldu. Kurduğumuz fabrika ile zeytin üreticileri ürünlerini değerinde ve yerinde satma şansı buluyorlar. Üreticiler zeytinleri ilçemizdeki fabrikaya getirerek nakliye masraflarından kurtulmuş oluyorlar. Fabrikaya getiremeyen üreticilerin zeytinlerini biz yerinden kendimiz gidip alıyoruz. Toplamada sıkıntı yaşayan çiftçilere de yardım ediyoruz. Buradan tüm üreticilerimize ve özellikle kadın girişimcilerimize cesur olmalarını verilen bu desteklerden faydalanmalarını öneriyorum" dedi.



Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Antalya Manavgat ilçesinde Havva Taşbaş adlı müteşebbisimiz Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Desteklemeleri kapsamında yüzde 50 hibe desteği ile sofralık zeytin fabrikası kurmuştur. Bakanlığımız destekleriyle tarım ve tarıma dayalı sanayiye güç vermeye devam edeceğiz" denildi. - ANTALYA