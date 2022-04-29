Antalyalı Kadın Çiftçiden Akşener'e: "Sen Bizim Umudumuzsun; Lütfen Sesimiz Ol, Her Şeyimiz Ol Meral Hanım" - Son Dakika
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Antalyalı Kadın Çiftçiden Akşener'e: "Sen Bizim Umudumuzsun; Lütfen Sesimiz Ol, Her Şeyimiz Ol Meral Hanım"

29.04.2022 12:38

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti için geldiği Antalya’da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) Girişimci Kadınlar Yarışması’nda ‘yılın girişimci kadını’ seçilen Havva Taşbaş, Akşener’e, “Sen bizim umudumuzsun; lütfen sesimiz ol, her şeyimiz ol Meral Hanım” dedi.

MUSTAFA KARABIYIK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti için geldiği Antalya'da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) Girişimci Kadınlar Yarışması'nda 'yılın girişimci kadını' seçilen Havva Taşbaş, Akşener'e, "Sen bizim umudumuzsun; lütfen sesimiz ol, her şeyimiz ol Meral Hanım" dedi.

Meral Akşener, dün Antalya'nın ilçelerinde esnafı ziyaret etti. Akşener, ATSO'nun Girişimci Kadınlar Yarışması'nda, 2016 yılında zeytin işleme fabrikasıyla 'yılın girişimci kadını' seçilen Havva Taşbaş'la da sohbet etti.

"LÜTFEN SESİMİZ OL, HER ŞEYİMİZ OL"

Havva Taşbaş, Akşener'e, "Antalya girişimcisiyim, birinci geldim. Tırnaklarımla geldim. Temizlik şirketi kurdum. Sonra fabrika kurdum. Şimdi çiftçiyim. Gübre alamıyoruz. 25 kiloluk gübre bin 200 liraya çıktı. Ben, gübreyi bir tarafıma aldım, kucağıma da para; dedim 'bundan daha ağır'. Verirken ağladım. Çiftçi gübre dökemedi. Bütün Antalya çiftçilerinin sana selamı var. 'Meral Akşener'e duyur bunu' dediler. Selam gönderdiler. Sen bizim umudumuzsun; lütfen sesimiz ol, her şeyimiz ol Meral Hanım" dedi.

"ATATÜRK'TEN SONRA DEVAM EDECEK LİDERİMİZ"

Akşener'e kendisini ilk kez Anıtkabir'de gördüğünü anlatan Taşbaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ben, seni Anıtkabir'de, mozolenin önünde Atatürk'e böyle saygı duruşunda durdun ya o zaman o kadar sevdim ki. 'Allah'ım, Atatürk'ten sonra devam edecek liderimiz bu' dedim. 'Allah güç kuvvet ersin' dedim o gün sana. Ağlamıştım hatırlıyor musun? Hep arkandayım. Allah sana güç kuvvet versin.  Hastalanma ne olursun. Kendine çok iyi bak. Sen bizim umudumuzsun Meral Hanım."

Antalyalı Kadın Çiftçiden Akşener'e: Sen Bizim Umudumuzsun; Lütfen Sesimiz Ol, Her Şeyimiz Ol Meral Hanım
Antalyalı Kadın Çiftçiden Akşener'e: Sen Bizim Umudumuzsun; Lütfen Sesimiz Ol, Her Şeyimiz Ol Meral Hanım
Antalyalı Kadın Çiftçiden Akşener'e: Sen Bizim Umudumuzsun; Lütfen Sesimiz Ol, Her Şeyimiz Ol Meral Hanım
Antalyalı Kadın Çiftçiden Akşener'e: Sen Bizim Umudumuzsun; Lütfen Sesimiz Ol, Her Şeyimiz Ol Meral Hanım

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Meral Akşener, İYİ Parti, Antalya, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Antalyalı Kadın Çiftçiden Akşener'e: 'Sen Bizim Umudumuzsun; Lütfen Sesimiz Ol, Her Şeyimiz Ol Meral Hanım' - Son Dakika


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