ANTALYA ANTALYALI KADINLAR, KRAV MAGA İLE KENDİLERİNİ KORUYOR - Son Dakika

ANTALYA ANTALYALI KADINLAR, KRAV MAGA İLE KENDİLERİNİ KORUYOR

21.04.2021 09:47

ANTALYA'da krav maga dövüş sanatı eğitimi alan kadınlar, olası saldırı anında neler yapmaları gerektiğini öğreniyor.

ANTALYA'da krav maga dövüş sanatı eğitimi alan kadınlar, olası saldırı anında neler yapmaları gerektiğini öğreniyor. Çok fazla kas gücü gerektirmeyen, taktiksel hareketlerle rakibi etkisiz hale getirme odaklı karma bir dövüş sporu olan krav maga, İsrail askeri güçleri için geliştirilen savaş sanatı tekniği olarak biliniyor.

Antalyalı kadınlar, kendilerine yönelik olası bir şiddet olayından en az zararla kurtulup karşı tarafı etkisiz hale getirmek için askeri dövüş tekniğinin daha basitleştirilmiş versiyonu olan krav maga öğreniyor. Sivil hayatta açılan kurslarla kolaylıkla öğrenilebilen melez dövüş sanatı krav maga, kas gücü gerektirmeyen, tamamen teknik odaklı bir savunma sporu olarak biliniyor. Güç gerektirmediği için kadınların yoğun ilgi gösterdiği krav maga, kolaylıkla öğrenilip uygulanabiliyor.

Krav maga antrenörü Miraç Buğday, dövüş sanatının inceliklerini kadın kursiyerlere öğretmekten gurur duyduğunu söyledi. Özellikle sosyal medyada izlediği kadına şiddet olaylarını gördükçe daha çok kadına bu sporu öğretmek istediğini anlatan Buğday, 'Kadınlar bu sporu çok kolay yapabilir. Tamamen teknik odaklı bir savunma sporu. Kadınları zayıf görüp zarar vermek isteyen erkekler birkaç teknikle kolaylıkla etkisiz hale getirilebilir" dedi.

'SOKAKTA KORKMADAN YÜRÜYORUM'

Krav maga kursu alan turizmci Zuhal Karaduman, 'Hocamızın düzenlediği hediye kurs kampanyasını kazandım. 3 saatlik eğitimin ardından devam etmeye karar verdim. Kadına şiddet olayları çok fazlalaştı. Ben de kendimi korumam gerektiğini düşündüm. Araştırmalarımda bu sporun kadınlar için güzel bir savunma sporu olduğunu gördüm. Önceden sokakta yürürken ürkerek hareket ederdim. Şimdi ise özgüvenim var. Kötü niyetli birisi gelse bile onu nasıl durdurabileceğimi biliyorum" diye konuştu.

'SAVUNMADAN SONRA SALDIRIYI ÖĞRENECEĞİM'

Bir başka kursiyer Senem Sevenli ise, 'Kendimi savunmak için bu spora başladım. Aslında İsrail askerlerinin kullandığı bir dövüş sanatı, aynı zamanda öldürücü bir sanat. Biz şu an kendimizi savunma kısmındayız, sonra saldırı kısmını da öğreneceğim. Bir kadın olarak başlangıçta zor geliyordu, ama artık gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Krav maga eğitiminin verildiği merkezin yöneticisi Zekiye İnce, 'Son günlerde kadınlara şiddet artışı, krav maga dövüş sanatına ilginin artmasına neden oldu. Ücretsiz kampanya başlattık. Bir hayli tuttu. 3 saat ücretsiz eğitim alan kadınlar, ardından üye olup eğitimlerine devam etti. Kadınlar çok ilgi gösterdi" dedi.

ANTALYA ANTALYALI KADINLAR, KRAV MAGA İLE KENDİLERİNİ KORUYOR
ANTALYA ANTALYALI KADINLAR, KRAV MAGA İLE KENDİLERİNİ KORUYOR
ANTALYA ANTALYALI KADINLAR, KRAV MAGA İLE KENDİLERİNİ KORUYOR
ANTALYA ANTALYALI KADINLAR, KRAV MAGA İLE KENDİLERİNİ KORUYOR
ANTALYA ANTALYALI KADINLAR, KRAV MAGA İLE KENDİLERİNİ KORUYOR
ANTALYA ANTALYALI KADINLAR, KRAV MAGA İLE KENDİLERİNİ KORUYOR
ANTALYA ANTALYALI KADINLAR, KRAV MAGA İLE KENDİLERİNİ KORUYOR
ANTALYA ANTALYALI KADINLAR, KRAV MAGA İLE KENDİLERİNİ KORUYOR
ANTALYA ANTALYALI KADINLAR, KRAV MAGA İLE KENDİLERİNİ KORUYOR
ANTALYA ANTALYALI KADINLAR, KRAV MAGA İLE KENDİLERİNİ KORUYOR
ANTALYA ANTALYALI KADINLAR, KRAV MAGA İLE KENDİLERİNİ KORUYOR
ANTALYA ANTALYALI KADINLAR, KRAV MAGA İLE KENDİLERİNİ KORUYOR
ANTALYA ANTALYALI KADINLAR, KRAV MAGA İLE KENDİLERİNİ KORUYOR
ANTALYA ANTALYALI KADINLAR, KRAV MAGA İLE KENDİLERİNİ KORUYOR

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA ANTALYALI KADINLAR, KRAV MAGA İLE KENDİLERİNİ KORUYOR - Son Dakika


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