Antalyalı kadınların 2 kilometrelik '8 Mart' yürüyüşü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalyalı kadınların 2 kilometrelik '8 Mart' yürüyüşü - Son Dakika

Antalyalı kadınların 2 kilometrelik '8 Mart' yürüyüşü

6 saat önce

ANTALYA'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar, Cumhuriyet Meydanı'na yaklaşık 2 kilometre yürüdü.

Antalyalı kadınların 2 kilometrelik '8 Mart' yürüyüşü, System.String[]

ANTALYA'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar, Cumhuriyet Meydanı'na yaklaşık 2 kilometre yürüdü. Yöresel kıyafet giyen kadınlar da ellerinde çalgılarla yürürken, tekerlekli sandalyeli kadın da yürüyüşte yer aldı.

Antalya Kadın Platformu tarafından Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi. Ellerinde pankart ve dövizlerle Aydın Kanza Parkı'nda bir araya gelen kadınlar, burada bir süre slogan atarak, kadına yönelik şiddeti protesto etti. Yöresel kıyafet giyen kadınlar da ellerinde çalgılarla yürürken, tekerlekli sandalyeli kadın da yürüyüşte yer aldı. Yürüyüşe köpeğiyle katılanlar da oldu. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı etkinliğe katılan kadınlar, yaklaşık 2 kilometre yürüyerek, Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Burada grup adına açıklama yapan Devrim Mol, "Yüzyılların mücadelesiyle haklarımızdan vazgeçmiyoruz. Ataerkil, erkek egemen sisteme karşı eşitlik mücadelemizi büyüteceğiz" dedi.Grup, açıklamanın ardından Cumhuriyet Meydanı'nda bir süre çalınan müzik eşliğinde eğlendi.


Dünya Kadınlar Günü, Cumhuriyet Meydanı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:53 Kaynak: DHA
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