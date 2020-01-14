Antalyalı kick boksçu Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyalı kick boksçu Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika Spor

Antalyalı kick boksçu Türkiye ikincisi oldu

6 saat önce

Korkuteli Belediyespor Kulübü Kick Boks Takımı sporcusu Elif Tarayan, Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu.

Antalyalı kick boksçu Türkiye ikincisi oldu, System.String[]

Korkuteli Belediyespor Kulübü Kick Boks Takımı sporcusu Elif Tarayan, Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu.

Antalya'daki bir otelde düzenlenen şampiyonanın birinci etabında büyük bayanlar kategorisinde ringe çıkan Elif Tarayan, 52 kiloda Türkiye ikinciliğini elde etti.

Milli sporcu Tarayan, daha önce Avrupa ikincisi olmuştu.

Korkuteli Belediyespor Kulübü Kick Boks Takımı Antrenörü Şükrü Haksız, üç etap halinde yapılan şampiyonanın sonunda en çok puanı alan sporcuların Avrupa ve dünya şampiyonalarına gitmeye hak kazanacağını söyledi.

Korkuteli Belediyespor, Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:18 Kaynak: AA
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