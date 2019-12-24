Antalyalı kuaför milli takım için tasarlayacak - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Antalyalı kuaför milli takım için tasarlayacak - Son Dakika

Antalyalı kuaför milli takım için tasarlayacak

6 saat önce

Milli takıma seçilen Antalyalı erkek kuaförü Selçuk Karamaça, İtalya'nın Roma kentinde gerçekleştirilecek Saç Tasarım Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Antalyalı kuaför milli takım için tasarlayacak, System.String[]

Milli takıma seçilen Antalyalı erkek kuaförü Selçuk Karamaça, İtalya'nın Roma kentinde gerçekleştirilecek Saç Tasarım Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.


İtalya'nın Roma kentinde 5-6 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek EuroCup/FIAM Saç Tasarım Dünya Şampiyonası'na katılacak milli takım belirlendi. Konyaaltı ilçesinde erkek kuaförlüğü yapan Selçuk Karamaça, milli takıma seçilerek Antalya'ye temsil etme hakkı kazandı.


Milli takım belgesini EuroCup Türkiye temsilcisi Gökhan Hamarat'ın elinden alan Karamaça, ülkesini uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirtti.


Mesleğe 20 yıl önce başladığını anımsatan Karamaça, "Milli takıma girme şansı yakaladım. Ülkemizi temsil edecek olmanın gururunu yaşıyorum. Çok mutluyum. Sürekli eğitimlere katılarak, gerek internetten gerek özel aldığım eğitimlerle bu hakkı kazanmanın gururunu yaşıyorum. Bir Antalyalı olarak bayrağımızı İtalya'da dalgalandırmak istiyorum. Bana bu şansı veren başkan Hamarat ile yardımcısı Osman Balcı ve erkek berberleri sorumlusu Erkan Engin'e teşekkür ederim." dedi.


Karamaça, kendisinden desteklerini esirgemeyen eşine ve ailesine de teşekkür etti. - ANTALYA

Dünya Şampiyonası, Selçuk, İtalya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fatih Erbakan'dan A Takımı'na önemli uyarılar: Milli Görüş ateşten bir gömlektir
Yıldızlar Sneijder için buluşuyor! Türkiye'den gidecek isimler belli oldu Eritreli milli futbolcular Uganda'da kayboldu Mahkeme kararı olmadan ad ve soyad değişimi süresi uzatıldı

Son Dakika Haberleri
17:20 Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı - Son Dakika Haber
17:19 Rum enerji uzmanından EastMed yorumu: Sürdürülebilir değil - Son Dakika Haber
17:18 Hong Kong'daki bir alışveriş merkezinde Noel şarkısı söyleyen protestocularla polis çatıştı - Son Dakika Haber
17:16 Avcılar'da E-5 yan yol üzerinde bulunan bir banka şubesine kuru sıkı silahla gelen şahıs çevreye... - Son Dakika Haber
17:12 Giresun'daki örtü yangınları - Son Dakika Haber
17:03 Rusya karıştı! 19 okul, 7 mahkeme ve 6 tren istasyonuna bomba ihbarı - Son Dakika Haber
16:58 Endonezya'da otobüsün nehre yuvarlanması sonucu 28 kişi öldü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 17:23:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalyalı kuaför milli takım için tasarlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]