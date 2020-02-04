Antalyalı küçük boksör Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyalı küçük boksör Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika Spor

Antalyalı küçük boksör Türkiye Şampiyonu oldu

6 saat önce

Çankırı'da düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, üst minik bayanlar kategorisinde 36 kiloda mücadele eden 13 yaşındaki Antalyalı Rabia Eylül Duman, Türkiye Şampiyonu oldu.

Antalyalı küçük boksör Türkiye Şampiyonu oldu, System.String[]

Çankırı'da düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, üst minik bayanlar kategorisinde 36 kiloda mücadele eden 13 yaşındaki Antalyalı Rabia Eylül Duman, Türkiye Şampiyonu oldu.


Çankırı'da çeşitli kategorilerde düzenlenen 'Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası' bugün sona erdi. Şampiyonada dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından madalya verildi.


Türkiye Boks Federasyonu tarafından Çankırı'da çeşitli kategorilerde düzenlenen şampiyonaya, 55 ilden yaklaşık 600 sporcu katıldı. Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonunda yapılan şampiyona genç, yıldız ve üst minik kızlar kategorisinde gerçekleştirildi. Üst minik bayanlar 36 kiloda mücadele eden 13 yaşındaki Antalyalı boksör Rabia Eylül Duman, rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.


Aynı kulüpten Rukiye Kaya Yıldız ise bayanlarda 63 kiloda rakibine finalde yenilerek ikinci oldu.


Antalya Boks Spor Kulübü Antrenörü Hasan Altıntaş, şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını belirterek,emeklerinin karşılığı olan dereceleri aldıklarını söyledi. - ANTALYA

Çankırı, Türkiye, Eylül, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:22 Kaynak: İHA
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