Antalyalı Mimarın Paha Biçilemeyen Forma Koleksiyonu

Antalyalı mimar 32 yaşındaki Kartal Mustafa Türker, Türkiye ve dünyadaki birçok futbol takımına ait 830 formadan oluşan dev bir koleksiyona sahip.

Antalyalı mimar 32 yaşındaki Kartal Mustafa Türker, Türkiye ve dünyadaki birçok futbol takımına ait 830 formadan oluşan dev bir koleksiyona sahip. Koleksiyona başlamasıyla birlikte futbolcularla bağlantı kurmaya başladığını da dile getiren Türker, "Sağ olsunlar artık ben istemeden kendileri bana forma hediye etmeye başladı" dedi.



Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Kartal Mustafa Türker'in evinde dev bir forma koleksiyonu bulunuyor. Küçükken logo ve formalara olan merakı ve babasının hediye ettiği Beşiktaş formasıyla başlayan Türker'in hikayesi, 15 yılın ardından 830 formalık bir koleksiyona dönüştü. Gittiği maçlarda elde ettiği formaları saklayan Türker, zamanla Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelerdeki takım ve milli takım formalarını da temin etti. Türker'in koleksiyonunda dünyanın önde gelen takımlarda forma giyen yıldızların forması yanında Türkiye'de forma giyen futbolcuların imzalı formaları yer alıyor.



Yıldızların formaları da bulunuyor



Türker'in koleksiyonunda Barcelona'nın bir zamanlara damga vuran ismi Patrick Kluivert, İngiliz Robie Keane gibi yıldız isimlerin formaları da yer alıyor. Formaları için evinde ayrı bir oda oluşturup onlara gözü gibi bakan Türker, tuttuğu takım olan Beşiktaş'tan da farklı dönemlere ait 140 forma temin etti. Türker, tüm formalarını temin edebilmek için 50 bin liranın üzerinde bir para ödedi. Yaklaşık 15 yıldır forma biriktirdiğini ifade eden Türker, oluşturduğu koleksiyonun Türkiye'de adet olarak en büyük koleksiyon olduğunu savundu. Koleksiyonunu her geçen gün arttırmaya gayret ettiğini anlatan Türker, "Koleksiyonumda dünyaca ünlü bir çok oyuncunun formaları var. Şampiyonlar ligi, dünya kupası, Avrupa şampiyonalarında giyilmiş formalar var. Bazıları imzalı formalar. Yaklaşık 200'e yakını maçlarda giyilmiş formalar. Koyu Beşiktaş taraftarı olduğum için Beşiktaş'ın formaları ve Antalyalı olduğum için Antalyaspor'un formları daha ağırlıklı. Onun haricinde bütün dünya kulüpleri, milli takımların formaları mevcut. Kısacası her telden forma bulabilirsiniz" şeklinde konuştu.



"Futbolcular kendileri vermeye başladı"



Koleksiyonundaki en eski formanın Kanada Milli takımının 1982 yılında dünya kupasında giydiği forma olduğuna dikkat çeken Türker, "Benim için en önemli olanlar maç formaları. Beşiktaş'ın da ayrı bir yeri var. 20-30 senelik formalar var. Hepsinin ayrı bir önemi var benim için, aynı insanın evlatlarını ayırt edememesi gibi bir şey. Satmayı düşünmüyorum çünkü çok emek verdim. Çok da seviyorum. Bunların burada durması beni çok mutlu ediyor. Her şeyin maddi değeri vardır ama benim için manevi değerinin önüne geçebilecek bir rakam yok. O yüzden vermeyi düşünmem" ifadelerini kullandı.



Koleksiyonuyla ilgili zamanla futbolcularla bağlantı içerisine girdiğini de belirten Türker, "Sağ olsunlar kendileri bana forma hediye etmeye başladı. Güzel noktalara ulaştığımı düşünüyorum" diye konuştu.



"Deli misin' diyenler, şimdi destek oluyor"



Türker, oluşan koleksiyonu gören arkadaşlarının şaşkınlık içerisinde kaldığını da belirterek, "Arkadaşlarım inanılmaz şaşırıyor. Eskiden koleksiyon yaptığımı bilen arkadaşlarım da bu kadar büyüyeceğini tahmin etmemişlerdi. İş bu kadar büyüyünce daha önce 'Deli misin sen, niye biriktiriyorsun' diyenler, şimdi destek olmaya başladı. Zaten güzel noktalara taşıdık ki,sergiler açıyoruz, bunu daha farklı noktalara taşımaya çalışıyorum. Sadece odada kalmıyor formalarım. İnternet sitesi vasıtasıyla insanlara online göstermeye çalışıyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak

Çavuşoğlu: Patriot İçin ABD'yle Anlaşabiliriz Ama S-400 Konusunda Dayatma Olursa Olmaz

ABD'li Eski Bakan: Erdoğan, Bolton'ı Kabul Etmeyerek Onu Aşağıladı

Türkiye'nin İlk Yerli Uluslararası Arabulucu Akreditasyonu Başladı