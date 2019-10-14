Son Dakika Haberleri: Antalyalı muaythai sporcularından uluslararası başarı
Son Dakika Spor Antalyalı muaythai sporcularından uluslararası başarı

Antalyalı muaythai sporcularından uluslararası başarı

1 saat önce

Antalyalı muaythai sporcuları, Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası'nda bir gümüş ve iki bronz madalya kazandı.

Antalyalı muaythai sporcuları, Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası'nda bir gümüş ve iki bronz madalya kazandı.

Antalya'nın Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde 1-5 Ekim'de 65 ülkeden 800 sporcunun katılımıyla düzenlenen Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası'nda milli takımla katılan Antalyalı sporcular, elde ettikleri başarılarla adlarından söz ettirdi.

Şampiyonada Melis Sude Pehlivan dünya ikincisi olmayı başarırken, Tubahan Açıkbaş ve Sevgi Doğan'da bronz madalya kazandı.

Kick Boks Milli Takım Antrenörü Mehmet Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyona hazırlıklarına geçen yıl başladıklarını belirterek, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini anlattı.

Tayland ve Burdur'da iki kamp gerçekleştirdiklerini ifade eden Aygün, "Dünya Şampiyonası çok üst düzey bir yarışmaydı. Çocuklarımızın performansından memnunum. Bir ikincilik, iki üçüncülük aldılar. Çok ciddi rakiplere karşı iyi mücadele ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Aygün, önümüzdeki yıllarda dünya şampiyonluğunu kazanabilmek için gerekli çalışmaları yapacaklarını kaydetti.

"Dünya şampiyonluğunu hedefliyorum"

Dünya ikincisi olan milli sporcu Melis Sude Pehlivan da muaythai sporuna 5 yıl önce kendisini korumak amacıyla başladığını söyledi. Bu sene dünya şampiyonası öncesinde yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiğini ifade eden Pehlivan, "Önümüzdeki yıllarda dünya şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyorum." dedi.

Milli sporcu Tubahan Açıkbaş da üç sene önce bir hevesle başladığı muaythai sporunda antrenörünün yönlendirmesiyle müsabakalara çıkmaya başladığını söyledi.

Bu yıl Türkiye şampiyonluğunu kazandıktan sonra milli takıma girdiğini anlatan Açıkbaş, "Dünya Şampiyonasında iyi bir mücadele ortaya koydum. Artık hedefim dünya şampiyonluğunu Türkiye'ye getirmek." diye konuştu.

Antalyalı muaythai sporcularından uluslararası başarı

Sevgi Doğan, Antalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:58 Kaynak: AA
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