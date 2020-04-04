Antalyalı muhtar, maaşıyla mahalledeki yaşlılara gıda yardımında bulunuyor - Son Dakika

Antalya'da muhtar Halil Ay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayanlara maaşıyla gıda yardımı yapıyor.

Muratpaşa ilçesi Haşim İşcan Mahallesi Muhtarı Ay, Kovid-19 tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan ihtiyaç sahipleri için bir şeyler yapmaya karar verdi.

Ay'ın maaşıyla gıda yardımı yaptığını gören bazı mahalle sakinleri de gıda kolisi hazırladı.

Evinde eşi ve bazı mahalle sakinleriyle hazırladığı gıda kolisine temel gıda ihtiyaçlarının yanı sıra sebze ve meyve de koyan Ay, gittiği konutlara hem kolileri teslim ediyor hem de insanların gönlüne dokunuyor.

Ay, yaptığı açıklamada, mahalledeki yaşlılar için seferber olduklarını, onların tüm gereksinimlerini karşılamaya çalıştıklarını anlatarak, "Tek amacımız onların evde kalmalarını sağlamak. Devletimizin yardımlarına destek olmak istedik. Yaşlılarımızın yüzündeki bir gülümseme bizi mutlu etmeye yetiyor." dedi.