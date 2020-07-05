Antalyalı "Örümcek Adam"dan "umut" yolculuğu - Son Dakika

Antalyalı "Örümcek Adam"dan "umut" yolculuğu

Antalya'da yaptığı danslar ve giydiği "Örümcek Adam" kostümüyle tanınan Burak Soylu, kendisini çok seven zihinsel engelli Umut Bostancı ile İzmir'de eğlenceli bir gün geçirdi.

Antalya'da yaptığı danslar ve giydiği "Örümcek Adam" kostümüyle tanınan Burak Soylu, kendisini çok seven zihinsel engelli Umut Bostancı ile İzmir'de eğlenceli bir gün geçirdi.

Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
İstanbul'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle vatandaşlar plajlara akın etti
Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic, Belgrad'da bıçaklı saldırıya uğradı

İstanbul'da yaşayan Emel Keskin, kurgusal kahraman "Örümcek Adam"ı çok seven İzmir'deki zihinsel engelli kardeşi Umut Bostancı'yı mutlu etmek istedi.

Antalya'da yaptığı danslar ve giydiği Örümcek Adam kostümüyle tanınan Burak Soylu ile iletişime geçen Keskin, 36 yaşındaki kardeşi için unutamayacağı bir sürpriz hazırladı.

Kostümünü bu sefer Umut için giyen Soylu, üzerinde "Spiderman" yazan 1964 model klasik otomobille yola çıktı.

Antalya'dan "İyilik için umut" olarak adlandırdığı yolculuk sonrası İzmir'e ulaşan Soylu, bir kişinin daha mutluluğuna ortak oldu.

Soylu, odası Örümcek Adam fotoğrafları ve oyuncaklarıyla dolu Umut ile aynı evde bir gün geçirdi, İzmir'in sokaklarında gezdi.

Elinden geldiği kadar iyilik yapmaya çalışıyor

Soylu, AA muhabirine, Örümcek Adam'ın dost canlısı ve iyilik yapan bir karakter olduğunu söyledi.

Kurgusal karakterin izinden yürüdüğünü, elinden geldiği kadar iyilik yapmaya çalıştığını ifade eden Soylu, depremzedelerle buluştuğunu, salgından dolayı sokağa çıkamayan yaşlıların ihtiyaçlarını karşıladığını, çocukları mutlu ettiğini dile getirdi.

Soylu, iyilikten beslenen bir karakteri yansıtmaya çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ailesinin isteği üzerine Umut kardeşimizin mutluluğu için yollara düştüm. Bu kadar sevildiğimi tahmin etmiyordum. Umut'un gözlerindeki mutluluğu görünce dünyalar benim oldu. Odasının her yerindeki Örümcek Adam fotoğrafları, oyuncakları görünce, 'Spiderman'i benim kadar seven birisi varmış' dedim. Umut ve ailesi çok temiz insanlar. Ben de böyle bir aileyle tanıştığım ve onların sevgisini hissettiğim için çok mutluyum. Benim süper gücüm insanlara sevgi dağıtmak. Onların sevgisi beni süper kahraman yapıyor."

"Örümcek Adamı inanılmaz seviyor"

Abla Emel Keskin ise kardeşinin altı aylıkken yüksek ateş nedeniyle havale geçirmesi sonucu zihinsel engelli hale geldiğini ifade etti.

Kardeşinin çocuk ruhlu olduğunu vurgulayan Keskin, şunları kaydetti:

"Çok duygusal ve hassas. Örümcek Adamı inanılmaz seviyor. Kardeşimin odası Örümcek Adam temalı oyuncaklar, çanta, kalemlik, defterlerle dolu. Hatta perdesi, halısı ve nevresim takımları bile Örümcek Adam temalı. Onu Antalyalı Örümcek Adam ile buluşturduk. Kardeşim için hayatında unutamayacağı bir an oldu. Birbirlerine sarıldılar, dans ettiler, fotoğraf çektirdiler. Örümcek Adam ailemizin yeni üyesi oldu. Umut, arada dili takılsa da konuşuyor, sürekli kahramanını soruyor."

Örümcek Adam, Antalya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 11:26 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalyalı 'Örümcek Adam'dan 'umut' yolculuğu - Son Dakika

Son Dakika

15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:52 Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:50 Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:46 Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 11:02 Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti 09:27 Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada 21:58 Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi 16:53 Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi 15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 12:43 Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı 12:22 Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
17:44
Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic, Belgrad'da bıçaklı saldırıya uğradı
16:55
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
16:47
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
16:44
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
16:42
Burdur Gölü sahilinde cansız beden bulundu
16:39
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
16:08
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
15:51
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor
15:18
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
15:15
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 18:01:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalyalı "Örümcek Adam"dan "umut" yolculuğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]