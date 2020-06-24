Antalyalı "Örümcek Adam" İzmir sokaklarında gösteri yaptı - Son Dakika

Antalyalı "Örümcek Adam" İzmir sokaklarında gösteri yaptı

Yaptığı danslar ve "Örümcek Adam" kostümüyle Antalya'da ünlenen Burak Soylu, bir engelliyle buluşmak için geldiği İzmir'de yaptığı hareketlerle ilgi topladı.

Yaptığı danslar ve "Örümcek Adam" kostümüyle Antalya'da ünlenen Burak Soylu, bir engelliyle buluşmak için geldiği İzmir'de yaptığı hareketlerle ilgi topladı.

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Çok sevdiği kurgusal kahraman "Örümcek Adam"ın dansını, ters duruşunu ve ağ atma gibi hareketlerini yapan Soylu, eğitim hayatını tamamladıktan sonra üç yıl önce "süper kahraman" olarak otellerde ve sokaklarda boy göstermeye başladı.


Otellerde günübirlik gösteriler yaparak geçimini sağlayan, kalan zamanlarında ise kentin en işlek caddelerinde, parklarında "Örümcek Adam" kostümüyle dolaşıp mini şovlar yapan Burak Soylu, zaman zaman ise sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor.

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından küçük mağdurlarının yüzünü güldürmek için Elazığ'a giden "Örümcek Adam", bu kez ise İzmir'in Aliağa ilçesinde bir engelli genç için özel tasarımlı arabasıyla yola çıktı.

Ziyaretin ardından "Örümcek Adam" kostümü giyen Soylu, İzmir caddelerinde trafiğe çıktı.

Kentin işlek noktaları Kordon, Gündoğdu Meydanı gibi alanları da gezen Burak Soylu, müzik eşliğinde çeşitli şovlar gerçekleştirdi. Televizyondan tanıdıkları kahramanı canlandıran Soylu'yu karşılarında gören çocuklar ise sunulan gösterilerle doyasıya eğlendi.

Araçların üstüne çıkıp demir korkuluklara tırmanan "Örümcek Adam", kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi.

Burak Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri sevdiği Örümcek Adam kostümüne bürünerek farklı kentlerde çocuklarla buluştuğunu ifade etti.

İzmir'e de bir engelli için geldiğini dile getiren Soylu, "Örümcek Adam benim için bir yaşam tarzı. Böyle olmayı çok seviyorum. Çocukları mutlu etmeyi de çok seviyorum. İzmir'de yoğun bir ilgiyle karşılaştım. Yoruldum ama çok keyif aldım." şeklinde konuştu.

Örümcek Adam, Burak Soylu, Antalya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalyalı 'Örümcek Adam' İzmir sokaklarında gösteri yaptı - Son Dakika

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