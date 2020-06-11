Antalyalı pehlivanlar yeniden er meydanlarına çıkmak için gün sayıyor - Son Dakika

Antalyalı pehlivanlar yeniden er meydanlarına çıkmak için gün sayıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü ve Elmalı Belediyesi Spor Kulübünün pehlivanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen güreşlerin yeniden yapılmasının planlandığının açıklaması üzerine hazırlıklarına hız verdi.

Antalyalı pehlivanlar yeniden er meydanlarına çıkmak için gün sayıyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü ve Elmalı Belediyesi Spor Kulübünün pehlivanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen güreşlerin yeniden yapılmasının planlandığının açıklaması üzerine hazırlıklarına hız verdi.

Başpehlivanlar Cengizhan Şimşek, İbrahim Çoraman, Mustafa Batu, Serkan Serttürk, Şah Ali Kurt ile İsmail ve Turan Balaban kardeşler, Elmalı ilçesinin Yuva Mahallesi'nde güreşler öncesi kampa girdi.

Başpehlivanları antrenman yaptıkları sahada ziyaret ederek bir süre çalışmalarını izleyen Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, ata sporu yağlı güreşlerin yapılacağı günleri özlemle beklediklerini söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle yüzyıllardır yapılagelen yağlı güreşlerin ertelenmesinin güreş camiasını olduğu gibi, kendilerini de üzdüğünü ifade eden Öztürk, "Her şeyin başı sağlık. İnşallah güzel günler gelecek. Elmalı'da yaklaşık altı asırdır aralıksız düzenlenen güreşlerimizi yeniden yapacağımıza inanıyorum. Pehlivanlarımız bu süreçte çalışmalarını sürdürüyor. Tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.

Başpehlivanlardan İsmail Balaban ise güreşlere koronavirüs salgını döneminde ara verilmesinden olumsuz etkilendiklerini ancak çalışmalarını ara vermeden hazırlandıklarını dile getirdi.

Amaçlarının ata sporu yağlı güreşi, gelecek nesillere aktarmak, güreşseverlere güzel müsabakalar izletmek olduğunu belirten Balaban, "İnşallah beklediğimiz günler gelecek. Güreşlerimiz başlayacak, dualı çayırda seyircilerimizle buluşacağız. Bu süreçte çalışmalarına devam eden tüm arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. En kısa zamanda er meydanlarında rakiplerimizle ve seyircilerimizle buluşmayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs, Balaban, Elmalı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 12:15 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyalı pehlivanlar yeniden er meydanlarına çıkmak için gün sayıyor - Son Dakika Spor
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