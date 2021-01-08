Antalyalı restoran ve kafe işletmecilerinden HES kodlu hizmet talebi - Son Dakika

Antalyalı restoran ve kafe işletmecilerinden HES kodlu hizmet talebi

08.01.2021 00:57
Antalyalı restoran ve kafe işletmecilerinden HES kodlu hizmet talebi, System.String[]

Antalya'da kafe ve restoran işletmecileri, Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği çatısı altında toplanarak iş yerlerinin pandemi kuralları çerçevesinde HES Kodu kullanılarak tekrar açılması yönünde çağrıda bulundu.

Antalya'da kafe ve restoran işletmecileri, Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği çatısı altında toplanarak iş yerlerinin pandemi kuralları çerçevesinde HES Kodu kullanılarak tekrar açılması yönünde çağrıda bulundu.

Antalyalı kafe ve restoran işletmecileri, Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği çatısı altında toplanarak iş yerlerinin pandemi kuralları çerçevesinde açılmasına yönelik basın toplantısı düzenledi. Toplantıda işletmelerin kapanması ile birlikte oluşan ekonomik sıkıntılar üzerine konuşan dernek Başkanı Zeki Özen, "Pandemi nedeni ile tamamen ve bir anda kapanan sektörümüz maddi manevi çok ciddi problemler ile karşı karşıyadır" dedi.

"Birikimi olan bir sektör değiliz"

İşletmecilerin bir birikimi olmadığını söyleyen Özen, "Sektörümüz, Antalya bazında 3 binin üzerinde işletme ile 50 bin personeli istihdam eden, yüzlerce firmaya önemli gelir kapısı olan lokomotif bir sektördür. Öncelikle devletimize, personelimize yapılan KÇÖ'den, KDV ve stopaj indiriminden dolayı teşekkürü borç biliriz. Ancak işletmelerimiz, kapanmakla birlikte, kira, elektrik, su, doğalgaz faturaları, Vergi, SGK gibi maddi yükümlülüklerle baş başa kalmıştır. Birikimi olan bir sektör değiliz. Bir anda kapanması ile yukarıda saydığım faturalarla, tedarikçi borçlarını da ödeyemez hale geldik. Bir çok işletme, icra takipleri ile baş başa kaldı" diye konuştu.

"Bizim sektörümüz artık gününü çevirememektedir"

Artık işletmelerin günü çeviremediği söyleyen Özen, "Bugün hayatın hemen tüm çarkları bir şekilde HES kodu, ateş ölçme gibi pandemi kuralları çerçevesinde dönerken sadece yeme içme sektörü tamamen kapatılmıştır. Talebimiz, HES kodu, Güvenli Turizm Sertifikası gibi kurallar dahilinde işletmelerin açılmasına izin verilmesidir. Bizim işletmelerimizde tamamen kapıya kilit vuruldu. Bugün buraya gelirken uçaklar çalışmakta, oteller çalışmakta, fırınlar çalışmakta, eczaneler, her şey çalışmaktadır. Bir şekilde insanlar kısıtlıda olsa günü çevirebilmektedir. Ancak bizim sektörümüz artık gününü çevirememektedir. Çünkü kapısında kilit vardır" şeklinde konuştu.

"2 ay sonra yavaş yavaş dökülmeler başlayacak"

2 ay içerisinde yavaş yavaş sektörün dökülmeye başlayacağını söyleyen Özen, "Bizler bugün tüm sektörü temsilen buradayız. Bu sorun iki kişi çalışan küçük bir işletmenin de problemi. Sektörü duymak gerekiyor. Derdimiz odur. İkinci kapamanın üzerinden bir ay geçti, ikinci aya yaklaşıyoruz. Dikkat edersiniz ilk 1 hafta 10 gün herkes kendi birikimleri ile gidiyordu. Bugün artık yavaş yavaş herkes zorlanmaya başladı. 2 ay sonra yavaş yavaş dökülmeler başlayacak" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalyalı restoran ve kafe işletmecilerinden HES kodlu hizmet talebi - Son Dakika Ekonomi


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