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Antalyalı Sanatçı, Japonlara Türk eserlerini tanıttı

6 saat önce

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları, Japonya Türk Kültür yılı çerçevesinde Türk bestecilerin eserlerini çaldı.

Antalyalı Sanatçı, Japonlara Türk eserlerini tanıttı, System.String[]

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları, Japonya Türk Kültür yılı çerçevesinde Türk bestecilerin eserlerini çaldı. Bayramoğulları, "Beni etkileyen kısmı, Türk ezgilerimizden oluşan 'Üsküdara gider iken' ve Sadi Işılay'ın bestelediği 'Sultanı Yegah' eserlerinin ritmine tüm salonun alkışla tempo tutması ve tekrar çalmamızı istemeleriydi" dedi. Ünlü flüt markası Sankyo'nun Türkiye'deki ilk ve tek sanatçısı ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) flüt sanatçısı Doç. Lelya Bayramoğulları, Japonya'da 2019 yılının Türk Kültür yılı olması dolayısıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya Tanıtım Vakfı'nın katkılarıyla Tokyo Yunus Emre Enstitüsü'nde Japon Piyanist Rie Tanaka eşliğinde Türkiye'yi temsil etti.


Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, Japonya'da Antalyalı bir sanatçının temsilinin, kentin sanatla anılması yönünde büyük bir önem arz ettiğini söyledi. Gül Ege, "Antalya Tanıtım Vakfı olarak, bu ve benzeri organizasyonlara her zaman destek vererek, kentimizin tanıtımının tüm alanlarda yapılmasına gayret gösteriyoruz. ATAV çatısı altında yer alan Antalya Kadın Müzesi'nin de Antalya'daki rol model kadınları dünyaya tanıtma amacı ile bir Türk kadın sanatçısının bizleri temsili oldukça gururlandırdı" diye konuştu.


Türkiye'de de konser verecekler


ADSO flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları, Japonya'da ülkesinin temsil etmekten onur duyduğunu ifade etti. Bayramoğulları, "Program süresince, Japon Piyanist Rie Tanaka'nın eşliğinde Türk bestecilerimizin eserlerini çaldım. Yaşar Üniversitesi'nden Doç. Dr. Özge Gülbey Usta'nın Japonya Türk Kültür Yılı için yazdığı ve bana ithaf ettiği 'Zamanla Yolculuk" adlı eserin dünya prömiyerini de solo flüt ile gerçekleştirdim. Türk ezgilerimizden oluşan 'Üsküdara gider iken' ve Sadi Işılay'ın bestelediği 'Sultanı Yegah' eserlerinin ritmine tüm salonun alkışla tempo tutması ve tekrar çalmamızı istemeleriydi. Türk kültür yılı kapsamında gerçekleştirilecek bir sonraki konseri, yine Japon Piyanist Rie Tanaka'nın eşliğinde, Türkiye'de İstanbul ya da Antalya'da gerçekleştireceğiz. Tanaka, Japonya'da ilk kez çaldığı Türk bestecilerin eserlerinden oldukça etkilendi, Türkiye'deki konserde bizim bestecilerimizin eserlerini yorumlayacak" dedi.


Lelya Bayramoğulları'nın flüt resitali, Antalya Tanıtım Vakfı'nın katkısı ile 23 Kasım Cumartesi günü Tokyo Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlendi. - ANTALYA

Türkiye, Japonya, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:19 Kaynak: İHA
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