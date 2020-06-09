Antalyalı siyam ikizleri İngiltere'de ayrıldı - Son Dakika

Antalyalı siyam ikizleri İngiltere'de ayrıldı

ANTALYA'da 2018 yılında dünyaya gelen kafadan yapışık 'siyam ikizleri', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gönderildikleri İngiltere'nin başkenti Londra'da geçirdikleri bir dizi ameliyattan sonra birbirlerinden ayrıldı. Anneleriyle birlikte Aralık ayından bu yana Londra'da bulunan Derman ve Yiğit, Çarşamba günü artık birbirlerinden ayrılmış olarak yurda dönecekler. Alanya'da turizm sektöründe çalışan Ömer Evrensel ile Fatma Evrensel'in 22 Haziran 2018 tarihinde dünyaya gelen kafadan yapışık erkek ikizleri, bir süre Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde takip ve kontrolleri yapıldıktan sonra evlerine gönderilmişti. Tek yumurta ikizleri olarak sezaryanle dünyaya gelen Antalya'nın 'siyam ikizleri' Derman ve Yiğit'in ayrı beyinleri olmasına karşın beynin ana toplardamarı ortak olduğu için birbirlerinden ayrılmaları için cerrahi açıdan yüksek risk taşıyordu.

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Selma KUNAR/ ANTALYA, (DHA)