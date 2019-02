Antalyalı Turizmci 2019'u Fırsat Yılı Olarak Görüyor

2018 yılı turizm açısında oldukça parlak geçti.

2018 yılı turizm açısında oldukça parlak geçti. Özellikle yaz turizm denilince ilk akla gelen şehirlerden olan Antalya'da turizmciler, 2019 yılından da umutlu. Antalya'da hizmet veren bir lüks otelin üst düzey yöneticileri, 2019 yılını turizm açısından fırsat yılı olarak gördüklerini açıkladılar.



Antalya'da hizmet veren Cornelia de Luxe Resort Otel Genel Müdürü Ali Şahin ile Cornelia Diamond Golf Resort Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya Antalya ve Belek turizminin 2018 değerlendirmesini yapmak, 2019 öngörülerini paylaşmak üzere, İstanbul'da bir basın toplantısı düzenledi.



Turist konusunda Almanya, Belçika, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde 2018 için yüzde 20 artış kaydettiklerini söyleyen Zafer Alkaya, "Romanya, Macaristan, Bulgaristan, Moldova, Slovak, Sloven gibi Doğu Avrupa ülkelerine yönelik de uzun süredir tanıtım yapıyoruz ve 2018 için bu pazarda 2017'ye göre yüzde 30'un üzerinde büyüme gerçekleştirdik" dedi.



2018 yılının turizm anlamında iyi bir yıl olduğunu ve toplam 46 milyon turistin Türkiye'ye geldiğini açıklayan Alkaya, "Turistlerin ülkemizi seçmesinin en önemli nedeni fiyat cazibesi. Fiyat cazibesi varsa turistler ülkemizi tercih ediyorlar. 2018 yılında ülkemize toplam 46 milyon turist geldi. Fakat bunun yeterli olmadığı kanaatindeyiz. Turizm bakanımızın da düşünceleri bu yönde. 'Fiyatı en önemli cazibe merkezi olarak görmek yetersiz'. Gelir bu noktada tatmin edici değil. 46 milyon gelen turist karşılığı elde edilen gelir 28 milyon dolar. Daha önceki yıllarda 900 dolara yaklaşmıştık" açıklamalarında bulundu.



"Doluluk oranlarından memnunuz"



Antalya'nın lüks turizm hizmeti veren Belek bölgesinin, yaz turizmi kapsamında yüzde 80'in üzerinde doluluk yakalamasından duydukları memnuniyeti dile getiren Alkaya, "Antalya için en büyük tehlike, 2014 yılında, turistin kişi başı harcama miktarı 800-900 dolarları yakalamışken, bugün 680 dolara düşmüş olmasıdır. Antalya, Türkiye'nin turizminin çeşitlilik bölgesidir. Dünyanın farklı ülkelerinden, farklı turist profillerini ağırlama kapasitesine sahiptir. Düşük harcama yapan turist de gelmelidir, yüksek harcama yapan turist de. Antalya, farklı tesis yapıları ile buna imkan vermektedir. Şu anda, Rusya başta olmak üzere turist sayısında memnuniyet verici bir artış mevcut ama Antalya'nın lüks villaları, suitleri ve lüks hizmet anlayışı ile konumlanan Belek bölgesi, bu lüks ürünlerin pazarlamasında istediğimiz verime ulaşamamıştır. Rusya ve türevi ülkelerin çok tercih ettiği lüks villalar ve suitlerin hedef kitlesi olan turist maalesef, 2014 sonrası İspanya, Portekiz, Yunanistan gibi ülkelere kaymıştı. Kişi başı harcama oranı bin doların üzerinde olan bu yüksek profil turisti yeniden Belek bölgesine çekmemiz gerekiyor" dedi.



Otel olarak İngiltere pazarında hiç kayıp yaşamadıklarını, her yıl ortalama yüzde 10-12 arasında artış kaydettiklerini ifade eden Alkaya, "Almanya, Belçika, Hollanda ülkeleri gibi Avrupa ülkelerinde 2018 için yüzde 20 artış kaydettik. Romanya, Macaristan, Bulgaristan, Moldova, Slovak, Sloven gibi Doğu Avrupa ülkelerine yönelik de uzun süredir tanıtım yapan Cornelia Otelleri, 2018 için bu pazarda 2017'ye göre yüzde 30'un üzerinde büyüme gerçekleştirdi" dedi.



Turizmin gelişmesi adına, daha fazla turistin ülkemize gelmesi için çaba sarfedeceklerinin altını çizen Alkaya, "Daha fazla turistin ülkemize gelmesi için çaba sarf edeceğiz. Fakat burada önemli olan, turist sayısı ile birlikte, ülkemize gelen gelirin arttırılması gerekiyor" diye konuştu.



"Antalya'ya en çok Ruslar geliyor"



Antalya genelinde birinci pazarın Rusya olduğunu ve Rusya pazarının Almanya pazarının yerini aldığını ifade eden Alkaya, "Almanya ikinci pazar olarak listede yerini alıyor. Üçüncü pazar olarak 715 bin turist sayısı ile Ukrayna pazarı devreye girdi. İngiltere dördüncü pazarımız. Beşinci pazar Polonya pazarı. Polonya'nın Antalya ya ilgisi giderek artıyor. İlk ona baktığımızda Hollanda'yı Kazakistan takip ediyor. Sonra Romanya pazarında Belek bölgesine ilgi var. İlk onun diğer ikisi ise, Belçika ve İsrail. Belçika küçük bir ülke ama turist niteliği anlamında ön planda ve onuncu sırada İsrail var" dedi.



"Personel ithal ediyoruz"



Cornelia de Luxe Resort Otel Genel Müdürü Ali Şahin ise turizmdeki mevcut sorunlara değindi. Şahin, turizmdeki en büyük problemin insan kaynağı olduğunu söyleyerek, "Türkiye'de işsizlikten daha çok, iş beğenmeme durumu söz konusu. Özellikle Özbek Kırgızistan Tataristan gibi ülkelerden personel ithal ediliyoruz. Gelen personelin kalitesinden çok memnun kalıyoruz. Önümüzdeki süreçte bu rakamlar çok daha artacaktır" şeklinde konuştu.



"Tüm golf sahaları doldu"



Belek bölgesinde 2019 Haziran'a kadar tüm golf sahalarının dolduğu bilgisini veren Şahin, "Belek bölgesinde haftada 3 bin golfçü ağırlayacağız. Haziran'a kadar 200 bin civarında Golf turisti gelecek. Futbol turizminde geçmişte, 2000 civarı takım ağırlayan Belek bölgesi, bir süredir düşüşteydi. 2019'da, 1500 civarında takım ağırlayacağız. Bu da, futbol turizminde de eski rakamları yeniden yakalaycağımızı gösteriyor" şeklinde konuştu.



"2019 yılı turizmin tüm paydaşları için çok güzel bir fırsat yılı"



2019 için kış doluluklarının çok başarılı gittiğini anlatan Şahin, "Yaz sezonunun da aynı şekilde iyi gideceğini düşünüyorum. Biz Cornelia Grubu olarak hizmet ve ürün kalitesinden hiç taviz vermedik, aksine kaliteyi daha yukarıya çekmeye çalıştık. 2019, bu kararlılığımızın meyvelerini alacağımız bir yıl olacak. Golf'de özellikle İskandinav ve Doğu Avrupa pazarı son iki yılda çok ciddi sıçramalar gösterdi. Özellikle Alman pazarının yaşadığı sıkıntıdan dolayı, bu bize ciddi bir avantaj sağladı. Fakat şu an Alman pazarının tekrar geri gelme arzusu var. Futbol da geçtiğimiz iki yıla göre artışlar söz konusu, bu sene Moldova Milli Takımı, Bate Borisov gibi takımları ağırlama imkanı bulduk" ifadelerini kullandı.



"Profesyonelce bir hizmet anlayışı şart"



Son olarak 2019 yılı turizmin tüm paydaşlar için çok güzel bir fırsat yılı olarak gördüklerini kaydeden Şahin, "Tüm paydaşların, misafirlerin mutluluğu ve memnuniyeti için, profesyonelce bir hizmet anlayışı içerisinde çalışması gerekir. Böylelikle gelen her misafir büyük bir memnuniyet ile ülkesine geri döner ve gelmesi için arkadaşlarını ikna eder. Ancak bu şekilde 2023 de 70 milyon turist ve 70 milyar dolar gelir hedefine ulaşabiliriz" diye konuştu. - İSTANBUL

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Zihinsel Engelli Çocuğundaki Morlukları Gören Anne, Şikayetçi Oldu

Alman Tatilciler Yunanistan ve İspanya Yerine Türkiye'yi Tercih Ediyor

Taksim'de Arap Turistle Otobüsçüler Arasındaki Kavga Kamerada

Alanya'da Sahile Ölü Gümüş Balıkları Vurdu