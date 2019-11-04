Son Dakika Haberleri: Antalyalı turizmciler Londra Turizm Fuarı'nda buluştu
Son Dakika Güncel Antalyalı turizmciler Londra Turizm Fuarı'nda buluştu

Antalyalı turizmciler Londra Turizm Fuarı'nda buluştu

7 saat önce

Dünyanın en büyük 5 turizm fuarından olan Londra Turizm Fuarı'na (WTM Londra) Antalyalı otelci ve acenteciler büyük ilgi gösterdi.

Antalyalı turizmciler Londra Turizm Fuarı'nda buluştu, System.String[]

Dünyanın en büyük 5 turizm fuarından olan Londra Turizm Fuarı'na (WTM Londra) Antalyalı otelci ve acenteciler büyük ilgi gösterdi.


Turizm profesyonelleri ve seyahatseverlerin takip ettiği dünyanın en büyük 5 turizm fuarından olan Londra Turizm Fuarı'na (WTM Londra) bu yıl Thomas Cook'un iflası damgasını vurdu. Türk otelciler ve acenteciler bu yıl fuara yeni bağlantılar kurmak amacıyla büyük ilgi gösterdi. Türkiye hem otellerle hemde acentelerle fuardaki yerini aldı. Fuarda Antalya Valisi Münir Karaloğlu, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜROFED Başkanı Osman ayık ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu başkanı da hazır bulundu.


Yaklaşık 50 bin turizm profesyonelinin katıldığı, 2,8 milyar pound iş hacmi sağlayan, 5 binin üzerinde turistik noktanın tanıtıldığı fuara katılan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, fuara ilginin oldukça fazla olduğunu, bu yıl iyi bir fuar geçireceklerine inandıklarını belirtti. - ANTALYA

Thomas Cook, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Bülent Ersoy'un moraran elleri herkesi korkuttu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan'a dev destek: Tazminat ödemeyecekler Son dakika: Türk istihbaratı, Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı Azez yakınlarında yakaladı Gazeteci Ahmet Altan Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 01:13:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalyalı turizmciler Londra Turizm Fuarı'nda buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]