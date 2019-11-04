Antalyalı turizmciler Londra Turizm Fuarı'nda buluştu

Dünyanın en büyük 5 turizm fuarından olan Londra Turizm Fuarı'na (WTM Londra) Antalyalı otelci ve acenteciler büyük ilgi gösterdi.



Turizm profesyonelleri ve seyahatseverlerin takip ettiği dünyanın en büyük 5 turizm fuarından olan Londra Turizm Fuarı'na (WTM Londra) bu yıl Thomas Cook'un iflası damgasını vurdu. Türk otelciler ve acenteciler bu yıl fuara yeni bağlantılar kurmak amacıyla büyük ilgi gösterdi. Türkiye hem otellerle hemde acentelerle fuardaki yerini aldı. Fuarda Antalya Valisi Münir Karaloğlu, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜROFED Başkanı Osman ayık ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu başkanı da hazır bulundu.



Yaklaşık 50 bin turizm profesyonelinin katıldığı, 2,8 milyar pound iş hacmi sağlayan, 5 binin üzerinde turistik noktanın tanıtıldığı fuara katılan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, fuara ilginin oldukça fazla olduğunu, bu yıl iyi bir fuar geçireceklerine inandıklarını belirtti. - ANTALYA