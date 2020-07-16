Antalyalı turizmcilerde Rusya sevinci - Son Dakika

Antalyalı turizmcilerde Rusya sevinci

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya ile uçuşların başlatılması konusunda iki ülkenin mutabık kaldığını bildirmesine ilişkin TTGA ile TÜROFED yönetim kurulu üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, sevindirici bir haber aldıklarını belirterek, "Bu anlamda bizim ana pazarlarımızdan olan Rusya ile...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya ile uçuşların başlatılması konusunda iki ülkenin mutabık kaldığını bildirmesine ilişkin TTGA ile TÜROFED yönetim kurulu üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, sevindirici bir haber aldıklarını belirterek, "Bu anlamda bizim ana pazarlarımızdan olan Rusya ile uçuş serbestliğinin başlayacak olması son derece önemli" dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dün yaptığı açıklamada, "Rusya ile de uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık" dedi. Karaismailoğlu'nun yapmış olduğu açıklamanın ardından en büyük kaynak pazarlarının bir tanesi Rusya olan Antalyalı turizmciler sevinç yaşadı.


"Ümit ediyoruz ki bunda bir aksama söz konusu olmaz"


Dün yapılan açıklamalarda, Rusya ile karşılıklı uçuşların açılacağı yönünde olduğunu söyleyen Turizm Geliştirme Ajansı (TTGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) yönetim kurulu üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, sevindirici bir haber aldıklarını aktardı. Sili, "Bu anlamda bizim ana pazarlarımızdan olan Rusya ile uçuş serbestliğinin başlayacak olması son derece önemli. Öncelikle Türk Hava Yolları ve Aeroflot Hava Yolları karşılıklı olarak seferlerini başlatıyorlar ve uçuşlarda tur operatörlerimizin blok olarak misafirlerimizi gönderecekleri yönünde duyumlarımız da mevcut. Bu anlamda bir hareket başlayacak. Burada önemli olan charter seferlerinin başlaması olacaktır. Bunla ilgili de halihazırda net bir açıklama söz konusu değil. Tur operatörleri de ay sonu itibariyle charter seferlerini başlatacağı yönünde bizlere bilgi aktardılar. Ümit ediyoruz ki bunda bir aksama söz konusu olmaz" dedi.


"Almanya ile görüşmeler devam ediyor"


Özellikle Antalya ve Alanya bölgesinde Rusların ana pazarlardan bir tanesi olduğunu belirten Sili, "Dolasıyla bu hareketin başlıyor olması hem bu sene için hem de önümüzdeki senenin normalleşmesi acısından son derece önemli. Bir diğer taraftan Almanya ile görüşmeler devam ediyor. Orada bir takım ülkelerin vakaların artması nedeniyle kapanacağını öğrendik. Türkiye ile ilgili daha net bir durum söz konusu değil. Hijyen, sertifikasyonlar, bakanlarımızın uğraşları ve biz STK'ların muhataplarıyla ilgili yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bir diğer taraftan kamuoyundaki bu noktadaki talep, yani hem tur operatörleri tarafından hem buraya gelmek isteyen Alman vatandaşları acısından Alman hükümetinin de bu noktada olumlu karar çıkacağı noktasında bize umut veriyor. Ümit ediyoruz ki her 2 pazarımızın da diğer pazarlarımızın da bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da devreye girecek ve turizmde normal bir hareket başlayacak" diye konuştu. - ANTALYA

Burhan Sili, Türkiye, Alanya, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalyalı turizmcilerde Rusya sevinci - Son Dakika Ekonomi
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