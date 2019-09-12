Antalyalı üretici, zeytin yağının tanıtılmasını istiyor
1 saat önce
Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) düzenlediği Zeytinyağı Sektörel Analiz Toplantısı gerçekleştirildi.
Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) düzenlediği Zeytinyağı Sektörel Analiz Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda bir araya gelen zeytin ve zeytinyağı sektörünün temsilcileri, Antalya zeytinyağının tanıtılmasını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:25
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