Son Dakika Haberleri: Antalyalı üretici, zeytin yağının tanıtılmasını istiyor
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Antalyalı üretici, zeytin yağının tanıtılmasını istiyor

1 saat önce

Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) düzenlediği Zeytinyağı Sektörel Analiz Toplantısı gerçekleştirildi.

Antalyalı üretici, zeytin yağının tanıtılmasını istiyor, System.String[]

Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) düzenlediği Zeytinyağı Sektörel Analiz Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda bir araya gelen zeytin ve zeytinyağı sektörünün temsilcileri, Antalya zeytinyağının tanıtılmasını istedi.

Zeytinyağı, Antalya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:25 
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