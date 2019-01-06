Antalyalı Yarışsevere Hipodrom Şoku!

Fakat başlanan inşaatın uzun zamandır bitirilememiş olması kafalarda soru işaretleri yarattı.

Fakat başlanan inşaatın uzun zamandır bitirilememiş olması kafalarda soru işaretleri yarattı.



Antalya'da durgun geçen kış aylarının hipodromun açılmasıyla ekonomik ve sosyal olarak ilçeye önemli katkı sağlayacağı konusunda büyük çoğunluk hem fikir. Ama hala bitirilememiş olması keyifleri kaçırıyor.



YARIŞ TAKVİMİNDE YOK



2019 yarış programında da Antalya'nın olmaması bu sene de hipodromun bitmeyeceği anlamına geliyor. Antalya Hipodromu'nun yarışdergisi.com'da Erkut Deliorman'ın haberine göre 2020 gibi bitmesi hedefleniyor.



Geçtiğimiz 13 Haziran 2018'de temeli atılan Erzincan Hipodromu'nun da aynı yıl bitmesi planlanıyor. İki hipodrom bitince bu illerde de yarışların startı verilecek.

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