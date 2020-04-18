Antalyalı yasak öncesi bu kez tedbirliydi - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan, 'Sokağa çıkma yasağı' öncesinde Antalyalılar evlerine çekildi. Geçen haftasonu uygulanan ve sosyal mesafenin unutulduğu görüntülerin aksine bu kez daha bilinçli ve tedbirli görüntüler vardı. Kent merkezinin yasak öncesi ve sonrası o anları DHA muhabirleri görüntüledi.

İçişleri Bakanlığı 'nca 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta hafta sonu uygulanacak olan 'Sokağa çıkma yasağı' öncesinde Antalyalılar evlerine çekildi. Geçen hafta yaşanan fırınlara ve marketlere vatandaşların akın ettiği görüntülerin aksine bu haftaki uygulamada kalabalık ve kargaşa yaşanmadı. Alışverişlerini hafta içerisinde yapan vatandaşlar yasağa saatler kala evlerinden çıkmadı. Marketlerin saat 22.00'da kapanması nedeniyle yoğunluk yaşanmazken, fırınların önünde ise sessizlik hakim oldu.

SON DAKİKACILAR DA VARDI

Haftaiçi alışverişini yapamayan bazı Antalyalılar ise yasağın başlamasına saatler kala ihtiyaçlarını karşılamak için sokaktaydı. Fırın, kasap, market ve manavlar önünde az da olsa kuyruklar oluştu. Çoğu işyerine girişler teker teker sağlandı, sırada bekleyen vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralına uydu. Maskesi olmayan kişiler işyerlerine alınmadı.

ARAÇ TRAFİĞİ YÜZDE 10'A DÜŞTÜ

Yasağın başlamasından 2 saat önce şehir merkezindeki yaya trafiği yüzde 5, araç trafiği ise yüzde 10 olarak ölçüldü. Yasak öncesinde ve sonrasında kent merkezindeki yaya ve araç trafiği DHA muhabirleri tarafından görüntülendi. Yasaktan 1 saat önce kentin en işlek caddelerinden olan Yüzüncü Yıl Bulvarı üzerinde araç yoğunluğu oluşurken, yasak sonrasında ise bulvar üzerinden araç geçmedi. Yasak öncesinde uygulama yapan polis ekipleri durdukları araçlarda maske kontrolü yaparken, yasağın başlamasına kısa bir süre kala ise vatandaşları bir an önce evlerine gitme konusunda uyardı.

CADDELER SOKAK HAYVANLARINA KALDI

Yasak sonrasında ise polis ekipleri kavşaklarda uygulamaya başladı. Durdurulan araç sürücülerinden Turgay Çakman, "Sokağa çıkma yasağına yarım saat kaldı. İşyerinden çıktım, köpeklerim vardı onları besledim. Malum 2 gün boyunca onların yanına gidemeyeceğim. Şimdi de evime gidiyorum" dedi.

Yasağın başlamasıyla caddeler yine sokak hayvanlarına kaldı. Halk arasında 'Üç Kapılar' olarak bilinen, tarihi Kaleiçi girişindeki M.S. 130 yılında yapılan ve her gün binlerce kişinin geçtiği Hadrianus Kapısı önünde yatan sokak köpekleri güzel görüntüler oluşturdu.

Yasak süreci boyunca fırınlar, eczaneler ve su dağıtım şirketleri hizmet vermeye devam edecek.