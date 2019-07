Antalyalı yatırımcı Baltıklara açılıyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), üyelerini uluslararası pazarlara açmak üzere çalışmalarına tüm hızı ile devam ediyor.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), üyelerini uluslararası pazarlara açmak üzere çalışmalarına tüm hızı ile devam ediyor. Bu kapsamda ATSO organizasyonu ile Letonya'nın başkenti Riga'ya giden 35 kişilik heyet, yeni iş fırsatları ve yatırım imkanları konusunda bir dizi görüşmelerde bulundu.



Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) desteğiyle Letonya'ya giden ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin öncülüğündeki ATSO heyeti, oldukça yoğun bir programa imza attı.



Heyet Letonya'daki ilk gününde ATSO, Letonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Letonya Yatırım ve Kalkınma Ajansı işbirliğinde gerçekleştirilen "Letonya-Antalya İş Forumu ve İkili İş Görüşmeleri" kapsamında ülkenin önde gelen şirketleri ve STK'ları ile bir araya geldi.



Letonya ile Antalya arasındaki ticari hacmi arttırmalıyız



Forumda ATSO Başkanı Davut Çetin, Letonya'nın yatırım imkanlarının ve yabancı yatırımcılara sağladığı avantajların Antalyalı yatırımcıların ilgilisini çekebileceğini kaydederek, "Letonya ile Antalya arasındaki ticari hacmi arttırmak için burada kurulacak dostluğu ve iyi ilişkileri daha da ileriye taşımalıyız. Heyet ziyaretimiz, önümüzdeki süreçte yeni ticari bağlantıların ve güçlü işbirliklerinin doğmasına vesile olacaktır." dedi.



Program çerçevesinde Letonya Antalya Fahri Konsolosu Aslı Bayar Ulukapı, T.C. Vilnius Ticaret Başmüşaviri Muhammet Karakaya ve Letonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts de birer konuşma yaptılar ve heyetin Letonya'yı ziyaretinden duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler; iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımın geliştirilmesinin önemine dikkat çektiler.



Letonya'nın yatırımcılara avantajları büyük



Letonya Yatırım ve Kalkınma Ajansı (LIAA) Direktörü forumda yaptığı sunumda Letonya'da yabancı yatırımcılara sunulan imkanlar hakkında detaylı bilgiler verdi. Arazi maliyetlerinin düşük olması nedeniyle özellikle tarım sektörü için Letonya'nın avantajlı olduğunu belirtti, fabrika veya üretim merkezi kuran yatırımcılara bölgelere göre değişen çeşitli avantajlar sağlandığını iletti.



Letonya-Türkiye İş İnsanları Derneği, Riga İş Derneği, Jauda Koks LTD firması temsilcisi ile Valka Belediye Başkanı Vents Armands Krauklis'in de katıldığı ve birer konuşma yaptığı forum sonrasında ATSO Heyeti katılımcıları, Leton firmaların temsilcileri ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Başarılı geçen görüşmelerde iki ülkenin firma temsilcileri, potansiyel ticaret fırsatlarını değerlendirdi.



ATSO Heyeti ayrıca Letonya Yatırım ve Kalkınma Ajansı'nı (LIAA) da ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde LIAA temsilcileri ve Letonya Otelciler ve Restorancılar Federasyonu Başkanı ile görüşen katılımcılar, karşılıklı işbirliği olanakları hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Heyet ikinci gününde Letonya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Letonya'nın ekonomisi, dış ticaret hacmi ve firmalarıyla ilgili detaylı bilgiler aldı.



Program kapsamında ayrıca ülkenin en büyük iş örgütlerinden olan Business Embassy de ziyaret edildi. ATSO Heyeti, burada Business Embassy'nin üyeleriyle bir araya gelerek iş görüşmeleri yaptı.



Büyükelçi Gülsun Erkul'a ziyaret



Türkiye Cumhuriyeti Letonya Büyükelçisi Gülsun Erkul'u da ziyaret eden Başkan Davut Çetin ve ATSO Heyeti, Letonya'da yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi. Letonya'da çok iyi ağırlandıklarını ve yatırıma dönüşebilecek ikili görüşmeler yaptıklarını ifade eden Başkan Davut Çetin, "Letonya yatırım ve işbirliği potansiyeli olan bir ülke, Letonya ile birlikte işadamlarımıza Baltık ülkelerinin yolunu açmayı hedefliyoruz. Türkiye'deki her 4 Leton şirketten birisi Antalya'da; önümüzdeki süreçte Antalyalı girişimcilerin de bu pazarda yer almasını diliyoruz" dedi.



L etonya hakkında Başkan Davut Çetin'e bilgiler veren ve Büyükelçilik çalışmalarını anlatan Büyükelçi Erkul, ATSO Heyetinin bugüne kadar Letonya'ya gelen en büyük iş heyetlerinden birisi olduğunu ifade etti.



Antalyalı yatırımcıya Jelgava daveti



Letonya'daki son gününde Letonya'nın dördüncü büyük kenti olan Jelgava şehrini ziyaret eden Davut Çetin öncülüğündeki ATSO Heyeti, burada Jelgava Belediye Başkanı Andris Ravins ile bir araya geldi. Bölge ekonomisi ve yatırım imkanlarının konuşulduğu toplantıda Başkan Ravins, bölge ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi ve Antalyalı yatırımcıların bölgelerini ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yatırım yapmak isteyen iş insanlarına büyük avantajlar sunduklarını da ifade eden Ravins, "Yabancı yatırımcılara belediye olarak her türlü desteği vermeye gayret gösteriyoruz, sizleri Jelgava'ya yatırım yapmaya bekliyoruz" dedi. ATSO Heyeti, ayrıca Jelgava Business Park'ta da incelemelerde bulundu. Business Park'ta sunulan hizmetlerle ilgili bilgi alan ATSO Heyeti, Bölge içerisinde otomotiv ve tarım makineleri alanında faaliyet gösteren iki işletmeyi ziyaret etti ve Letonya'nın en büyük endüstriyel park yönetim firması olan NP Properties binasını ziyaret ederek, park hakkında detaylı bilgiler aldı ve görüşmelerde bulundu.



ATSO üyeleri ürünlerini Baltık ülkelerine taşıyacak



Letonya ziyaretinin heyet için oldukça faydalı geçtiğini ifade eden ATSO Başkanı Davut Çetin, "Letonya birçok alanda çeşitli yatırım imkanlarına sahip, ATSO olarak üyelerimizin yurtdışı pazarlara açılması, ürünlerini dünyanın her yerine ihraç etmesi ve uluslararası alanda bilinirliğe kavuşması için büyük çaba gösteriyoruz. ATSO Global bünyesinde yaptığımız çalışmalar sonrasında üyelerimiz Vietnam'dan Amerika'ya kadar çok geniş bir coğrafyaya ürünlerini satmaya başladı; şimdi de üyelerimizin ürünlerini Baltık ülkelerine ulaştırabilmesi için KOSGEB desteğiyle Letonya Yurtdışı İş Gezisine öncülük ettik. Umuyorum buradan çok olumlu sonuçlar alacağız, ATSO Global olarak üyelerimizi yurtdışı pazarlara açmak üzere yaptığımız çalışmalarımız önümüzdeki süreçte de tüm hızı ile devam edecek" dedi. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Taksiye binen Alman turistler şov yaptı!

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

"Parayı değil seni istiyorum" deyip tecavüze kalkışan sapığın ifadesi ortaya çıktı

Babasının öldürdüğü Gülnur'u annesi anlattı, salondakiler gözyaşlarına boğuldu