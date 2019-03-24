Son Dakika Haberleri: Antalyalı Yörüklerden CHP ve İyi Parti'ye 'Hdp' Tepkisi

Antalyalı Yörüklerden CHP ve İyi Parti'ye 'Hdp' Tepkisi

1 saat önce

ANTALYA Yörük Gençliği platformu düzenlediği yürüyüşle CHP ve İYİ Parti'ye tepki gösterdi.

Antalyalı Yörüklerden CHP ve İyi Parti'ye 'Hdp' Tepkisi, System.String[]
ANTALYA Yörük Gençliği platformu düzenlediği yürüyüşle CHP ve İYİ Parti'ye tepki gösterdi. Grup adına konuşan Burak Yasin Adıgüzel, CHP'nin Atatürk devrimlerini hiçe sayarak bölücü ideolojiye sahip HDP ile yapmış olduğu ittifaktan rahatsız olduklarını belirterek, "Milliyetçilikten dem vurup bölücü terör örgütü sempatizanlarının meclis listelerinde yer almasına ses çıkarmayan İYİ Parti'nin de bu kervana katılması endişelerimizi artırmıştır" dedi.

Muratpaşa Camii önünde toplanan Antalya Yörük Gençliği platformu üyeleri, 'Kapalı Yol' olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi üzerinden Kalekapısı Attalos Heykeli'ne yürüdü. Grup, burada basın açıklaması yaptı. Antalya Yörük Gençliği adına konuşan Burak Yasin Adıgüzel, CHP'nin Atatürk devrimlerini hiçe sayarak bölücü ideolojiye sahip bir partiyle yapmış olduğu ittifaktan rahatsız olduklarını söyledi. Adıgüzel, şöyle konuştu:

"CHP'nin arka bahçesi durumuna gelen ve milliyetçilikten dem vurup bölücü terör örgütü sempatizanlarının meclis listelerinde yer almasına ses çıkarmayan İYİ Parti'nin de bu kervana katılması endişelerimizi artırmıştır. Bugün Antalya'da biz Yörükler için içler acısı durum şudur; Antalya Yörük obaları içerisinde önemli bir yer tutan Karakoyunlu Yörüklerinden olan CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile kol kola gelmiş, 'İşgalci T.C. Kürdistan'dan defol' sloganları atan bu teröristlerin palazlanmasını sağlamıştır. Terör mücadelesinde son noktaya gelindiği bu aşamada HDP-PKK ile yapılan bu iş birliği büyük bir gaflet ve hatta ihanettir."

'TÜM YÖRÜKLER ÇAĞRIMIZA KULAK VERMELİ'

Şer odaklarıyla yapılan kirli pazarlıklara son verilip Yörüklerin şanına göre bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirten Burak Yasin Adıgüzel, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki; 'Arkadaşlar, gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez.' Biz bu çoban ateşini şimdi burada yakıyoruz. Antalya'da yaşayan tüm Yörük derneklerinin ve Yörüklerin bu çağrımıza kulak vermesini bekliyoruz" dedi.

ÖCALAN SEMPATİZANI İKİ ADAY

Yerel seçimde CHP'nin Antalya'daki adayları arasında, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük talep eden BDP Antalya eski İl Başkanı Abdülbaki Karaağaç'tan sonra HDP kontenjanından bir kişinin daha Kepez ilçesi belediye meclis üyesi adayları arasında olduğu ortaya çıkmıştı. HDP'nin ittifak kurduğu Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku içinde yer alan Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi (SYKP) üyesi Mustafa İlhan, CHP Kepez meclis üyeliği için CHP listesinde 11'inci sıradan aday gösterildi. İlhan'ın HDP'nin kentte düzenlediği eylemlerde aktif olarak yer aldığı, sosyal medya paylaşımlarında HDP mitinglerine ve Öcalan fotoğraflarına yer verdiği görüldü.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:33 Kaynak: DHA

Antalya, İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Komşuları Tarafından Şikayet Edilen Zanlı, Evine Gelen Polis Memurunu Bıçakladı Dilek Feneri Uçurmak İsterken Uçurumdan Düştü CHP'nin 31 Mart Yerel Seçimleri İçin Hazırladığı Reklam Filmi Yayınlandı İmamoğlu, Yenikapı Mitingi Düzenlendiği Esnada Elindeki Son Anketi Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 18:55:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalyalı Yörüklerden CHP ve İyi Parti'ye 'Hdp' Tepkisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]